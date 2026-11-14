Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (14/11)

Todo o cuidado que cotidianamente ofereces ao teu corpo, com dieta, exercício, higiene, estética e cosmética, é bom que ofereças também à tua alma invisível, porque apesar de não ser vista com os olhos e parecer inexistente, porque invisível, sua realidade fica evidente ao precisar de alimento e de cuidados também.

Tudo que existe precisa de alimento e de cuidado, não sendo diferente com a alma invisível, só te falta descobrir quais seriam esses cuidados e te dedicar a consagrar tempo diário a suprir a demanda.

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Os alimentos da alma são subjetivos também, através das sensações que te agradem tanto quanto pelo esforço interior que faças para, decididamente, orientar tua consciência na direção do Divino dentro do alcance de tua compreensão e ardor.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça tudo do seu jeito, mesmo que para isso você tenha de enfrentar as contrariedades que as pessoas apresentam. Depois, quando os resultados surgirem, essas mesmas pessoas serão gratas, mesmo que de uma forma velada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É impossível agradar a todas as pessoas no caminho de realizar nossas pretensões, mas isso não é o mesmo do que ficar desagradando intencionalmente tendo em mente que, assim, ninguém lhe pediria nenhum favor.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para que seus interesses não fiquem de fora das discussões será necessário você adotar uma postura ao mesmo tempo firme e generosa. Firme para que ninguém passe por cima, generosa para apaziguar as hostilidades.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Talvez se torne necessário você fazer algumas intervenções vigorosas, que não deixem lugar à dúvida que você vai continuar defendendo seus interesses com todos os recursos que estiverem à disposição.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Selecione com muito discernimento em que situações você vai investir essa carga de energia experimental que tomou conta de sua alma, para não se distrair com questões aleatórias que só fariam você perder tempo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Todas essas coisas que você fica pensando em fazer precisam ser organizadas direito, porque se precipitar não seria sábio e, além disso, criaria condições adversas sem necessidade. O tempo está ao seu favor, conte com ele.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando as pessoas se entusiasmam além da conta com os assuntos em que andam envolvidas, sua alma toma distância e não sabe o que fazer. Nesta parte do caminho é melhor você se deixar contagiar por esse ânimo exagerado.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Deixe de lado, por enquanto, o legítimo impulso de descansar, porque neste momento há suficiente energia disponível para você se dedicar a colocar em dia aqueles assuntos que foram sempre protelados ao futuro.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É importante que você demonstre sua fibra ao expor suas ideias, porém, tão ou mais importante do que isso é ter em mente que não há nenhuma garantia de obter a atenção nem muito menos a compreensão da audiência.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Toda essa intensidade que sua alma não sabe como administrar há de ser focada, na melhor das hipóteses, em você atravessar os obstáculos e limitações que as circunstâncias impõem. Toda tentativa valerá a pena.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O vigor com que certas pessoas apresentam suas demandas é um impacto com que sua alma ainda precisa lidar melhor, mas por enquanto será suficiente você resistir o menos possível, sem por isso perder a integridade.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para que o futuro não volte a ser uma promessa que não se cumpre é imprescindível que você faça do seu dia a dia um exemplo de ordem e organização, se dedicando com afinco e carinho a colocar tudo em seu devido lugar.