Planta e Raiz leva Cássia Eller, Tim Maia e Cazuza ao reggae em Tranquilize

O Planta e Raiz acaba de lançar Tranquilize, EP audiovisual que revisita grandes canções da música brasileira a partir da identidade sonora que consolidou o grupo como um dos principais nomes do reggae nacional. Já disponível nas plataformas, o trabalho reúne seis faixas gravadas ao vivo em São Paulo e aproxima gerações, estilos e referências que ajudam a contar a história da banda.
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Dona de hits como Com Certeza, Aquele Lugar, De Você Só Quero Amor e Oh, Chuva, a formação liderada por Zeider Pires dá novas cores a O Segundo Sol, eternizada por Cássia Eller e escrita por Nando Reis; Primeiros Erros, do Capital Inicial; Descobridor dos Sete Mares, de Tim Maia; Xote dos Milagres, do Falamansa; Palco, de Gilberto Gil; e Exagerado, de Cazuza.
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A escolha do repertório vai além da homenagem. Em Tranquilize, o Planta e Raiz revisita canções fundamentais da cultura popular brasileira e as conduz por novos arranjos, marcados pelo balanço do reggae, pela energia do registro ao vivo e pela interpretação coletiva dos músicos. O resultado preserva a força das composições originais, mas abre novas possibilidades de escuta.
Nesse show, que foi registrado em um belo produto audiovisual, fazemos uma das coisas de que mais gostamos: representar grandes artistas da música brasileira e também espalhar canções que tocaram e ainda tocam o coração de todo mundo, inclusive o nosso, afirma Zeider Pires, vocalista da banda e diretor musical do projeto.
Gravado no início de 2025, em São Paulo, o audiovisual revela uma faceta ampla do Planta e Raiz. Ao transitar por artistas e gêneros distintos da MPB ao rock nacional, do pop ao forró , o grupo evidencia influências presentes em sua formação desde os primeiros discos e reafirma sua liberdade para ir além das fronteiras do reggae.
Tranquilize chega após uma fase de reconhecimento para a banda. Em 2025, o Planta e Raiz lançou o álbum Flor de Fogo e conquistou o Prêmio da Música Brasileira na categoria Artista Reggae. Com mais de 160 milhões de streams no Spotify, o grupo segue renovando seu repertório sem se afastar do vínculo afetivo que construiu com o público ao longo de quase três décadas.
Além das seis faixas que integram o EP, outras canções registradas no show serão disponibilizadas gradualmente no canal oficial da banda no YouTube.
Tracklist Tranquilize
- O Segundo Sol
- Primeiros Erros
- Descobridor dos Sete Mares
- Xote dos Milagres
- Palco
- Exagerado