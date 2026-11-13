Banda brasiliense Maskavo revisita Rumo ao Sul em clipe gravado no Guaíba

A banda Maskavo, que surgiu em Brasília e conquistou o país com hits como Um Anjo do Céu e Asas, acaba de lançar uma nova versão de Rumo ao Sul. A faixa, originalmente lançada no álbum Já (2000), ganha arranjo inédito, produção de Alexandre Campos e videoclipe gravado em Porto Alegre, às margens do Rio Guaíba.

O lançamento integra o projeto 25 Anos Já, que devolve novas camadas de escuta a um disco decisivo para a trajetória do grupo. Foi em Já que o Maskavo firmou a combinação entre a pulsação jamaicana, refrões pop e uma linguagem brasileira própria fórmula que ajudou a expandir seu alcance nacional a partir da virada dos anos 2000.

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Rumo ao Sul ocupa um lugar particular nesse repertório. Escrita por Prata, Dudu Vasconcelos, Quim, Marrara e Marceleza, a canção transforma a rotina de viagens em narrativa de afeto: há a estrada, os palcos e a distância, mas também a expectativa de voltar para casa. Mais de duas décadas depois, esse sentimento continua atravessando a história de uma banda que fez do deslocamento uma parte central de sua identidade.

Na nova gravação, realizada em São Paulo pela atual formação do Maskavo, o arranjo preserva a emoção da composição, mas abre espaço para uma sonoridade mais leve e solar. A presença do ukulele inédita na discografia do grupo adiciona textura à faixa e aproxima a releitura do clima praiano e positivo que acompanha o imaginário da banda.

O audiovisual, dirigido por Vitor Goiz, amplia o sentido da música ao deslocá-la para Porto Alegre. Com o Guaíba e o pôr do sol gaúcho como cenário, o clipe acompanha uma jornada de contemplação e retorno, traduzindo em imagens o reencontro que move a letra.

Essa música fala diretamente com a nossa rotina de estrada ao longo desses mais de 25 anos. Lançar essa versão agora, com uma sonoridade tão leve e um clipe gravado num lugar tão especial pra nós como Porto Alegre, é um presente pra gente e para todos os fãs que nos acompanham nessa jornada, afirma Prata, compositor e guitarrista da banda.

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