Peça em Brasília revisita mito de Medeia pela perspectiva feminina

Em cartaz hoje e amanhã no Teatro dos Ventos, em Águas Claras, o espetáculo O julgamento de Medeia leva o espectador a refletir sobre o papel que as mulheres ocupam na sociedade a partir do mito grego sobre a feiticeira Medeia. Encenado e escrito pela atriz Roberta Arcoverde, a trama tem como base o mito grego original, no qual Medeia conhece Jasão e por ele se apaixona.

Na tragédia grega, Jasão, herdeiro de um trono, se encanta por Medeia durante uma missão em busca de um objeto sagrado. A relação é um capricho dos deuses, que articulam o encontro. Jasão e Medeia permanecem juntos por um tempo, até que ele trai a mulher e esta planeja uma das vingaçãs mais terríveis da mitolgoia grega: matar os próprios filhos para se vingar de Jasão e fazê-lo sofrer. Medeia caba sendo vista, na história ocidental, como uma mulher bárbara e cruel, enquanto Jasão se torna um heroi que viu sua vida ser destruída.

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A peça O Julgamento de Medeia reflete sobre a diferença de tratamento entre homens e mulheres a partir da perspectiva da feiticeira sobre os acontecimentos. Na trama, a protagonista apresenta um monólogo que expõe a sua versão dos fatos. Medeia fala sobre os crimes que cometeu e aponta Jasão com um dos culpados. Ela também refelte sobre como os homens são apontados como vítimas em situações nas quais são, na verdade, culpados.

Para Roberta Arcoverde, as mulheres ainda sofrem com o apagamento de suas vozes e a apresentação procura trazer um outro ponto de vista sobre uma história que sempre foi contada por outras pessoas. "A reflexão que quero deixar em todos, especialmente nas mulheres, é que ninguém deve definir o que somos e o que queremos", afirma a atriz.

A peça procura trazer Medeia para uma estética mais contemporânea, utilizando de arquétipos e mitologia antiga para questionar e instigar o público a refletir sobre os padrões de gênero e o papel que as mulheres dempenham no mundo contemporâneo.

"Medeia, em sua defesa, apresenta situações como violência de gênero, racismo e o julgamento de mulheres, inclusive por outras mulheres, pois a sociedade tende a justificar os atos de um homem colocando a culpa na mulher, como se ele fosse vítima de uma provocação constante, impossível de ser controlada", explica a atriz.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel



