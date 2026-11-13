Grisa se une a Ava Rocha em Desencanto, single que mistura medo e desejo em clima experimental

Com participação especial de Ava Rocha, a música aposta em uma construção sonora experimental, na qual guitarras processadas, efeitos eletrônicos e diferentes texturas vocais se misturam em uma atmosfera que a própria artista descreve como uma espécie de carnaval sombrio. Em meio à folia, o tempo se fecha e dá lugar a uma tempestade por dentro e por fora.

A faixa integra Sistema-Mundo, álbum que vem sendo produzido por Grisa e Gil Mosolino (Bike, Applegate), a partir de narrativas que mapeiam o mundo atual. O projeto é um convite para refletir sobre como sobrevivemos e construímos sentido em meio ao caos, o capitalismo de hiperconsumo e às contradições humanas. Com arranjos desenvolvidos coletivamente pela artista e sua banda, que além de Gil conta com Jônatas Marques na bateria (Sagrados Anônimos) e Henrique Seibane na guitarra (Dramamine), o disco tem lançamento previsto para 2027.

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Ainda em novembro, no dia 25, Grisa apresenta o single duplo Saídas / Parques Temáticos, em collab com a Applegate, dando sequência à série de lançamentos que antecedem a chegada do álbum.

A colaboração com Ava Rocha nasceu de uma relação artística construída ao longo de outros trabalhos. As duas já haviam criado juntas a trilha sonora da peça Na Sala dos Espelhos, experiência que aproximou suas maneiras de pensar a música e a experimentação sonora. Filha do cineasta Glauber Rocha, Ava também desenvolve um trabalho musical marcado pela performance, pela construção de imagens simbólicas e pela liberdade criativa.

Para Grisa, convidá-la para participar da faixa foi um movimento natural, especialmente pela afinidade entre suas pesquisas artísticas - um verdadeiro encontro de feiticeiras contemporâneas do som.

Na gravação, essa afinidade se traduziu em uma experiência de experimentação vocal. Em vez de simplesmente acompanhar a melodia, Ava foi convidada a explorar livremente as possibilidades de sua voz, percorrendo diferentes frequências e criando camadas que se confundem com os demais instrumentos. A proposta era tratar a voz como um sintetizador modular, capaz de produzir texturas, distorções e sonoridades que ultrapassam os limites convencionais do canto.

Ou até mesmo se aproximando do próprio teremim construído por Grisa, enquanto morava em Paris e trabalhava com acústica musical. O resultado é uma composição em que a voz de Ava emerge e desaparece entre os timbres, como se estivesse flutuando sobre uma névoa sonora.

A letra, por sua vez, estabelece um diálogo com Canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinicius de Moraes. Grisa parte dessa referência para construir uma reflexão sobre os desejos e suas ambiguidades, explorando o lado perigoso de se entregar completamente aos próprios impulsos. A música nasceu durante o Carnaval, período que atravessa o imaginário da artista e sua relação com a intensidade coletiva, a liberdade e a vivência dos sentimentos.

Dessa experiência surge uma espécie de celebração inquietante, na qual o prazer e o mistério caminham juntos.

A faixa traz uma nova camada à proposta do álbum Sistema-Mundo, trabalho em que Grisa investiga os símbolos como formas de atravessar e compreender diferentes experiências. Se a primeira composição do álbum apresenta os chamados devoradores de mundos (estruturas de poder e exploração que sustentam a lógica de crescimento infinito), as demais canções percorrem outras dimensões dessa realidade.

Em meio ao excesso de informação, consumo e estímulos, a artista procura investigar as possibilidades de sobrevivência e de construção de sentido. Nesse percurso, o novo single representa um mergulho nas contradições da experiência humana, deslocando o olhar das estruturas externas para os desejos e conflitos que também nos atravessam.

Sobre Grisa

Grisa (Giovana Ribeiro Santos; 1997, Assis - SP) é artista multimídia, compositora, pesquisadora e luthier eletrônica baseada em São Paulo. Desenvolve trabalhos imersivos que exploram a sinestesia, investigando a relação entre imagem, som e percepção. Sua prática se caracteriza por cruzar o rigor metodológico com a experimentação poética, criando experiências estéticas que transbordam fronteiras disciplinares.

Sua trajetória é marcada pela forte confluência entre as engenharias e as artes. Engenheira Mecânica pela UNICAMP, é também duplamente mestre em Engenharia Acústica pela Le Mans Université (França) e mestre em Artes, Cultura e Linguagens pela UFJF. Como pesquisadora em acústica musical, atuou na Philharmonie de Paris (França) e no Acoustic & Audio Group da Universidade de Edimburgo (Escócia), consolidando-se como especialista em timbres e no comportamento de instrumentos musicais.

Parte fundamental de sua produção está ligada à invenção e construção de seus próprios instrumentos - sejam eles acústicos, eletrônicos (analógicos ou digitais) ou híbridos. Como compositora e performer, seu trabalho autoral funde o formato canção com a experimentação sonora. No palco e no estúdio, ela amplia suas possibilidades expressivas ao combinar voz, sintetizadores, teremim e processos variados de síntese sonora e de sonificação que transformam imagens em estruturas musicais.

Após o lançamento de Amor Trespasse (2025), Grisa prepara agora a chegada de três novos álbuns ao mercado: Sistema-Mundo, Museu dos Erros Futuros e Invisível. Além de sua sólida pesquisa e carreira solo, a artista também integra a banda sergipana Cidade Dormitório.

Ouça: