RedeTV! enfrenta relatos de atrasos nos pagamentos e tensão nos bastidores

não seria dos melhores. A emissora de Osasco enfrenta relatos de atrasos nos pagamentos de prestadores de serviço, enquanto profissionais demonstram preocupação com os rumos do canal. As informações foram apuradas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

A situação ganhou ainda mais repercussão após o cancelamento da Escolinha do João Kleber, que teria ocorrido por falta de verba. Segundo fontes ouvidas pela coluna, existem profissionais que estão há meses aguardando o pagamento pelos serviços realizados.

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Os relatos apontam que parte desses trabalhadores atua como freelancer, por meio de contratos de pessoa jurídica (PJ). Eles executam os trabalhos, emitem notas fiscais e aguardam o pagamento posteriormente.

Uma fonte ligada à emissora resumiu a preocupação de quem acompanha a situação de perto: "Está todo mundo com medo de chegar à sede e encontrar as portas fechadas". Outro colaborador, que passou quase dez anos trabalhando no canal, afirmou nunca ter visto a RedeTV! enfrentar um cenário semelhante.

Outro assunto que movimenta os corredores da empresa é a possibilidade de uma mudança de sede. De acordo com uma fonte da coluna, uma equipe teria realizado medições no terreno onde funciona atualmente a emissora e também em uma área vizinha pertencente à empresa.

A administração também chama atenção. Os filhos de Amilcare Dallevo Jr. ocupam posições estratégicas em diferentes áreas, incluindo os setores comercial, digital e de produção artística.

Mesmo diante das dificuldades relatadas, a programação religiosa segue sendo apontada como uma das principais fontes de receita da emissora. Entre as atrações que ocupam horários fixos estão programas ligados à Igreja Internacional da Graça de Deus e à Igreja Universal do Reino de Deus.

A coluna Daniel Nascimento procurou a RedeTV! para esclarecer os relatos, mas, até o fechamento da matéria, não houve qualquer retorno por parte da emissora.