Em "O Amor Muda Tudo de Lugar", Sofia Leão rompe com fórmulas prévias e une pop, indie e rock em português - (crédito: TMJBrazil)

Com arranjos que cruzam pop, indie e rock internacional em português, Sofia Leão apresenta "O Amor Muda Tudo de Lugar". Resultado de quase dois anos de estúdio ao lado do compositor e produtor Artur Vienna, o álbum sucede um EP anterior e marca a transição da cantora para uma obra totalmente coesa, criada diretamente durante as gravações.

Sintetizadores e texturas eletrônicas dividem espaço com violões, guitarras, baixo e bateria em faixas que vão do intimista ao dançante, acompanhando a nova aposta vocal da artista em notas mais graves. "Minha voz tem naturalmente uma característica mais doce e aguda, e nesse projeto quis explorar outras possibilidades de interpretação, trazendo uma Sofia mais humana e vulnerável", conta a artista.

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Uma história em oito atos

Pensado como narrativa única, o repertório traz seis inéditas e os singles "Minto Pra Mim" e "Sozinha na Estrada", indo da paixão adolescente ao desgaste e à solidão pós-fim.

Sobre o eixo conceitual, completa: "O álbum também fala sobre o que acontece depois: o processo de aceitar aquilo que não podemos controlar, as transformações que determinadas experiências provocam dentro da gente e a possibilidade de olhar para o mundo de uma outra maneira. No fundo, é sobre o amor em suas diferentes formas e fases, mas também sobre autoconhecimento e transformação. O título acaba sintetizando essa ideia: o amor muda tudo de lugar, inclusive a gente", explica.

Cinema analógico

No YouTube, o projeto ganha oito visualizers produzidos e dirigidos pela Cobra Verde e pela Giff Gaff em película analógica, dedicando um cômodo, arte, luz e figurino específicos para cada faixa. "Tenho uma relação muito visual com a música e gosto de imaginar cenas e ambientes enquanto componho. Poder reunir uma equipe criativa e transformar essas ideias em imagens foi uma experiência maravilhosa", celebra Sofia.

Diante do lançamento, Sofia finaliza: "É muito especial e também um pouco assustador pensar que finalmente vou compartilhar tudo isso com as pessoas. Estou me sentindo muito vulnerável e nervosa, mas, ao mesmo tempo, muito feliz e realizada com o resultado. Tenho a tranquilidade de saber que fiz o melhor que pude e que coloquei muito de mim nesse trabalho", pontua Sofia.

"Enquanto estou compondo, as canções estão ligadas às minhas vivências, mas, quando chegam ao público, cada um cria sua própria relação com elas. Quero muito descobrir quais músicas vão tocar as pessoas e que interpretações vão surgir", finaliza.

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