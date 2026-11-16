Com 4,9 milhões de seguidores, José Roberto Marques ganha prêmio em Portugal

Com 4,9 milhões de seguidores no Instagram, José Roberto Marques vive uma fase de destaque que vai além da popularidade nas redes sociais. O escritor, empresário e mentor brasileiro está entre os nomes reconhecidos pelo Prêmio Restauração de Portugal e também foi homenageado no Prêmio Comunicação & Destaque 2026, realizado na Câmara Municipal de São Paulo.

As premiações reforçam a presença do profissional em eventos e iniciativas de reconhecimento no Brasil e no exterior.

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Conhecido pelo conteúdo que publica sobre comportamento humano, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, Marques conquistou uma audiência expressiva no ambiente digital. Em seu perfil, compartilha reflexões sobre relacionamentos, autoconhecimento e emoções, temas que também fazem parte de sua atuação como escritor e palestrante.

Reconhecimento em Portugal e homenagem em São Paulo

O Prêmio Restauração de Portugal marca mais uma distinção internacional na trajetória de José Roberto Marques. A premiação reúne personalidades de diferentes áreas e reconhece iniciativas e contribuições profissionais.

No Brasil, o escritor também integrou a lista de homenageados do Prêmio Comunicação & Destaque 2026, em cerimônia realizada na Câmara Municipal de São Paulo. O reconhecimento foi relacionado à sua atuação nas áreas de desenvolvimento humano e filantropia. O documento institucional da homenagem menciona a participação da vereadora Edir Sales, de Andreza Cândido e de Eleny Morais.

A lista de reconhecimentos recebidos em 2026 inclui ainda o título de Diplomata, concedido pela Jethro International, e uma premiação da Nobelium Brasil na área de desenvolvimento humano. Marques também esteve entre os dez destaques do Prêmio iBest na categoria Desenvolvimento Pessoal.

Mais de 132 livros publicados e milhões de seguidores

Além da presença nas redes sociais, José Roberto Marques mantém uma trajetória no mercado editorial. Segundo informações de sua equipe, o escritor já ultrapassou a marca de 132 livros publicados, consolidando sua atuação no segmento de desenvolvimento pessoal.

Com 4,9 milhões de seguidores no Instagram, o empresário utiliza a plataforma para divulgar conteúdos, projetos editoriais, palestras e encontros presenciais. Sua atuação também inclui a Psicologia Marquesiana, abordagem desenvolvida pelo próprio autor e apresentada em cursos e atividades de formação.

Outro aspecto de sua trajetória envolve iniciativas filantrópicas. De acordo com sua equipe, Marques participa de ações de doação e disponibilização de ingressos para determinadas imersões.

Entre livros, eventos, projetos e premiações, José Roberto Marques amplia sua presença no cenário do desenvolvimento pessoal e mantém uma comunidade expressiva de seguidores interessados nos conteúdos que compartilha