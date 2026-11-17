A Black Friday de 2026 está ganhando protagonistas que não aparecem nas vitrines tradicionais. Influenciadores, apresentadores e criadores de conteúdo passaram a ocupar um espaço cada vez maior nas campanhas de grandes varejistas, que investem em transmissões ao vivo, vídeos e recomendações para atrair consumidores. O movimento acontece em um momento em que anunciar descontos já não parece suficiente para conquistar a atenção do público.

Um levantamento da BR Media ajuda a dimensionar essa mudança. Ao analisar as conversas sobre a Black Friday de 2025 em seis redes sociais, a empresa identificou que os criadores de conteúdo concentraram 74,8% das interações relacionadas à data, enquanto as marcas responderam por apenas 18,6%. A pesquisa considerou mais de 412 mil menções e publicações de aproximadamente 20 mil influenciadores.

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A diferença chama atenção porque, no Instagram e no TikTok, as marcas produziram 65% das publicações sobre a Black Friday, mas receberam uma parcela significativamente menor do engajamento. Já os criadores foram responsáveis por 25,4% dos conteúdos e concentraram a maior parte das interações.

Para Evelyn Marques, fundadora da StarLive Shop, empresa especializada em social commerce, os números mostram que a quantidade de publicações não determina, necessariamente, o interesse do consumidor.

Uma marca pode anunciar dezenas de ofertas, mas isso não significa que as pessoas vão prestar atenção. O criador consegue apresentar o produto dentro de uma conversa que o público já acompanha. Existe uma familiaridade com aquela pessoa e isso muda a maneira como a informação chega ao consumidor, explica.

O estudo também identificou diferenças na abordagem dos conteúdos. Enquanto 86,5% das marcas concentraram sua comunicação em promoções e ofertas, publicações de criadores que demonstravam produtos, ensinavam ou compartilhavam experiências registraram taxa de engajamento de 3,8%, diante de 0,8% dos conteúdos de marcas focados em preço e produto.

Essa mudança já aparece nas estratégias anunciadas para novembro. O Magazine Luiza preparou 14 horas de transmissões ao vivo, com mais de 40 personalidades, entre elas Ciro Bottini, Bruno Playhard e Lívia Rafaelle. 11 e a Black das Blacks, na véspera da Black Friday, com transmissões em diferentes plataformas.

O Mercado Livre também ampliou sua presença no universo da influência. 11 e a Black Friday, enquanto seu Programa de Afiliados e Criadores já reúne 12 milhões de participantes na América Latina. Segundo a companhia, o volume de vendas gerado pelo programa cresceu 261% entre junho de 2025 e junho de 2026.

Na avaliação de Evelyn, a presença de nomes conhecidos pode ampliar o alcance de uma campanha, mas o resultado comercial depende de como o conteúdo é apresentado e da relação que o público estabelece com a recomendação.

Uma celebridade pode chamar atenção para uma campanha, enquanto um criador de nicho consegue conversar com pessoas que já têm interesse naquele tipo de produto. São estratégias diferentes. O importante é entender quem está assistindo, quais dúvidas essa pessoa tem e como apresentar a oferta de maneira relevante, afirma.

O crescimento do TikTok Shop também contribui para essa transformação. Desde sua chegada ao Brasil, em maio de 2025, a plataforma passou a reunir entretenimento e compras no mesmo ambiente. Em seu primeiro ano, o valor bruto médio diário de mercadorias comercializadas cresceu 102 vezes, enquanto o volume médio diário de vendas realizadas em lives avançou 161 vezes.

Na Black Friday de 2025, a plataforma registrou crescimento de 143% nas vendas realizadas por transmissões ao vivo em comparação com a campanha de 10 de outubro daquele ano. Entre os exemplos divulgados estão Viih Tube, que vendeu mais de 8 mil produtos de sua marca Spoiler em duas lives, e Mari Saad, que comercializou mais de 7 mil unidades de produtos da Mascavo durante as transmissões.

Para Evelyn, a possibilidade de demonstrar um produto e responder perguntas enquanto o consumidor acompanha o conteúdo é uma das características que diferenciam as vendas ao vivo de uma campanha publicitária convencional.

Quando alguém está assistindo a uma live, pode perguntar sobre o tamanho, a textura, o funcionamento ou a diferença entre dois produtos. Essa interação ajuda a esclarecer questões que poderiam impedir a compra. Mas o apresentador precisa conhecer aquilo que está oferecendo e estar preparado para conversar com o público, observa.

A participação dos influenciadores também começa antes da temporada de descontos. Pesquisa divulgada pela Creators LLC aponta que 53% dos brasileiros começam a planejar suas compras de Black Friday ainda em julho. O levantamento também indica que apenas 6% consideram o número de seguidores determinante para confiar em um influenciador.

Os dados sugerem que a escolha de criadores precisa considerar afinidade com o público, conhecimento dos produtos e capacidade de manter uma comunicação consistente. Para as marcas, isso significa planejar o relacionamento com influenciadores antes de novembro, em vez de concentrar todas as ações na semana promocional.

Quando o consumidor chega à Black Friday, muitas vezes já pesquisou, comparou preços e acompanhou conteúdos sobre o que pretende comprar. A marca que entende esse comportamento consegue trabalhar a apresentação dos produtos com antecedência, sem depender exclusivamente de uma oferta de última hora, analisa Evelyn.

Apesar do crescimento da influência nas estratégias comerciais, engajamento não deve ser confundido com vendas. Curtidas, comentários e visualizações ajudam a medir o interesse do público, mas não mostram, isoladamente, quantas compras foram concluídas ou se uma campanha apresentou retorno financeiro.

Para Evelyn, o desafio das empresas está justamente em conectar essas informações.

O criador pode despertar o interesse, explicar o produto e incentivar a compra, mas a marca precisa acompanhar o que acontece depois. É importante entender quais conteúdos geram resultados, como o consumidor responde e se a operação é sustentável. Influência e venda precisam conversar, mas não são a mesma coisa, conclui.

Com a Black Friday marcada para 27 de novembro, as campanhas das grandes varejistas indicam que a disputa pela atenção do consumidor já começou. E, embora os descontos continuem sendo importantes, os números mostram que a maneira como os produtos são apresentados pode fazer diferença na decisão de compra. Para as marcas, o desafio será descobrir quais vozes conseguem transformar essa atenção em resultados.