Cinco músicos, cinco perspectivas e cinco faixas que não obedecem a uma só direção. Essa é a premissa de Rumos e Vertentes, novo EP dOs Colombinos, já disponível nas plataformas digitais. O projeto sintetiza a proposta da banda de cruzar referências do soul, R&B, hip hop, reggae, pop e da música brasileira em canções de identidade própria.

O repertório traz Plano A, Tempo, Cores, Avião e Tô Chegando Aí. Em vez de buscar uma sonoridade uniforme, o grupo assume as diferenças entre seus integrantes como força criativa e faz delas o ponto de encontro do trabalho.

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Compartilhamos os mesmos rumos, mas cada um carrega sua própria perspectiva sobre o horizonte. São cinco faixas, cinco vertentes sonoras que, juntas, traduzem um pouco do que somos, explica a banda.

A construção do EP reúne parceiros de diferentes universos musicais. FIVE, Los Brasileros e DMAX assinam a produção de faixas do projeto, enquanto NUNEZ participa de Cores. A colaboração com NUNEZ e FIVE começou em uma sessão na HeadMedia, estúdio onde o disco foi gravado, e também resultou em Plano A, faixa composta e produzida com FIVE.

Los Brasileros assinam a produção de Tempo e Avião; DMAX participa de Tô Chegando Aí. Acreditamos que um bom feat nasce depois de uma boa resenha. Foi incrível transformar essas conexões em música e, principalmente, construir amizades que queremos levar para além do estúdio, comenta o quinteto.

O lançamento é acompanhado pelo videoclipe oficial de Avião, dirigido pelo guitarrista Ricardo Júnior. As outras quatro músicas também receberão materiais audiovisuais, que serão apresentados gradualmente.

Ouça: