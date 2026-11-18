Dougllas Fernanddo se apresenta com Jeffinho em noite de pagode na Grande São Paulo - (crédito: TMJBrazil)

O cantor pernambucano Dougllas Fernanddo esteve entre as atrações do projeto Jeffinho no Sigilo, realizado em 12 de novembro, na Arena Maya, em Mauá, na Grande São Paulo. A participação ocorreu a convite de Jeffinho, ex-integrante do Exaltasamba, com quem dividiu o palco em uma apresentação dedicada a sucessos do pagode.

Os artistas interpretaram juntos Até Que Durou, P do Pecado e Coração Partido. Durante as músicas, o público acompanhou as apresentações e cantou com os dois cantores. O evento teve lotação completa, segundo as informações da produção.

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A participação também proporcionou um momento de reconhecimento à trajetória de Dougllas. Ao recebê-lo no palco, Jeffinho elogiou sua iniciativa de deixar o Nordeste para cumprir uma agenda de trabalho em São Paulo e buscar espaço em outros mercados musicais.

O contato entre os artistas começou a ser construído depois do anúncio da turnê Conexão PE-SP. Uma profissional da assessoria de imprensa de Dougllas, que também trabalha com Jeffinho, fez a aproximação entre as equipes. A partir dessa articulação, a proposta foi encaminhada ao time do pagodeiro e o convite se tornou realidade.

Para Dougllas, a apresentação teve um significado especial por representar seu primeiro encontro presencial com Jeffinho. O cantor destacou a recepção do público e a oportunidade de compartilhar o palco com um artista que possui uma história reconhecida na música brasileira.

Foi uma experiência muito especial. Estar em São Paulo, vivendo essa fase da minha carreira e tendo a oportunidade de dividir o palco com Jeffinho, que tem uma história importante na música brasileira, é algo que vou guardar com muito carinho. Fiquei feliz com a receptividade do público e com a energia que tivemos durante as músicas, afirma.

A participação na Arena Maya fez parte de uma agenda mais ampla na região metropolitana de São Paulo. Além do compromisso musical, Dougllas participou de gravações no Programa Daniel Steve e no Podcast do Kendi. O roteiro também incluiu uma passagem pela Rádio Nova Difusora, no programa Sintonizados.

A turnê Conexão PE-SP reúne compromissos artísticos e de divulgação, com o objetivo de aproximar o trabalho do cantor de novos públicos. Natural de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Dougllas busca ampliar sua presença no cenário musical brasileiro por meio de apresentações e contatos profissionais em outros estados.

Apesar da aproximação com Jeffinho, os artistas ainda não anunciaram novos projetos ou apresentações em conjunto. O encontro na Arena Maya marcou o primeiro contato presencial entre eles e integrou a agenda do pernambucano em São Paulo.