Por trás de todo sofrimento há um ingrediente egoísta que faz com que a dor, apesar de medonha, seja pertinente, mas não para apontar o dedo e acusar as pessoas de merecerem a mortificação, senão para brindar com a oportunidade de fazermos os ajustes necessários.

Só os masoquistas se regozijam no sofrimento e essa é uma perversão que merece tratamento psicológico, porque qualquer ser humano normal tem como objetivo se livrar do sofrimento e a única maneira de sermos bem-sucedidos nesse intento é transcendermos o egoísmo.

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Diante dessa perspectiva merecemos o sofrimento que experimentamos porque a transcendência do egoísmo só pode acontecer como resultado de uma decisão íntima e intransferível e, enquanto não a tomamos, continuamos sofrendo e culpando o mundo por isso.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você continue investindo em sua espontaneidade mesmo que o comportamento não seja apreciado de imediato por todas as pessoas, gerando certo desgaste. É certo que, ao mesmo tempo, haverá quem aprecie direito.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você pressentir que há alguém tentando enfiar a mão em sua lata, é porque é isso mesmo que está em marcha, portanto, cabe a você tomar medidas preventivas para depois não chorar sobre o leite derramado. Isso não.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que não puder ser posto em prática de imediato será melhor descartar sumariamente, porque ainda que seja o que entusiasmar você, no fim vai ser frustrante nos resultados. Este é um momento de espírito prático.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure investir em seu regozijo e divertimento deixando de lado pudores e temores que eclipsariam o momento. É preciso abrir mão da segurança e de todo o cuidado normal para viver alguns momentos de descontração.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Cuide dos seus interesses com alegria e entusiasmo, e procure não se importar demais com as eventuais críticas que surgirem, porque as pessoas andam meio desesperadas e não apreciam devidamente o sucesso alheio.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Selecione direito a qualidade das pessoas com que você pretende abrir o jogo e compartilhar suas visões sobre o futuro, porque se isso acontecer com as pessoas erradas, suas ideias serão desprezadas. Seria uma pena.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de todo mundo saber que a cobiça é um vício, mesmo assim ela viceja na alma humana e há de se tomar cuidado com ela, porque sobre esse vício se articulam os piores comportamentos. Atenção sem perder a alegria.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Muita coisa interessante e valiosa está em jogo, portanto, é preciso você prestar atenção aos detalhes em vez de se entregar de corpo e alma a um tipo de celebração que, por ora, seria precipitada. Tudo em seu lugar.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando você perceber uma espécie de sensação de que algo está errado apesar de tudo parecer certo, algo que você ainda não consegue decifrar, procure investigar discretamente sem atrair a atenção de ninguém.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhor não esperar que as pessoas se congreguem voluntária ou espontaneamente, porque a dispersão vai tomar conta e como resultado nada demais nem de menos iria acontecer. A congregação há de ser promovida.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A alegria é mais vibrante quando é compartilhada, porque é assim que se multiplica. Essa é a magia da vida, dividir para multiplicar, algo que todo mundo sabe, mas poucas pessoas se atrevem a experimentar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pensar positivo é um bom primeiro passo, mas se a isso você não agregar ações positivas, assertivas e frequentes, o pensamento positivo se voltará contra você na forma de frustrações constantes. Atuar é essencial.