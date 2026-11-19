Quando se olha para o mapa do pop brasileiro contemporâneo, o protagonismo de mulheres pretas é marcado por conquistas históricas e uma diversidade estética cada vez mais potente.

Ludmilla consolidaram o alcance no mainstream, e artistas como Urias, Majur, Tasha & Tracie e Duquesa expandiram as fronteiras da cena urbana e alternativa, a cantora e compositora ANARA soma a esse movimento trazendo um olhar muito particular: o de transformar os bastidores da própria ambição, o "corre" independente e o desejo de projeção global no centro da sua narrativa artística.

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Para ANARA, falar sobre representatividade na música passa, necessariamente, pelo direito de não ser reduzida a uma única prateleira. Ao longo de sua trajetória, a artista tem questionado a tendência da indústria de limitar mulheres negras à militância obrigatória, ao fetiche ou ao estereótipo da "força inabalável". Em "Automotivo", ela reivindica o direito de experimentar, se divertir e pensar estrategicamente no grande público, sem abrir mão da própria identidade.

"Eu não vou ficar esperando uma oportunidade de entrar em uma gravadora para que alguém acredite em mim, invista milhões na minha carreira e só então eu consiga alcançar outros países. Preciso começar desde já a construir possibilidades para que isso aconteça", afirma ANARA, que estudou a aderência internacional do phonk brasileiro para estruturar a faixa de forma independente.

Produzida por Tinno e masterizada por Pedro Peixoto, a música transforma a energia pesada e tradicionalmente masculina do phonk em um electropop dançante, cheio de sintetizadores psicodélicos, vocais graves na introdução e referências pop que vão da personagem Suki (Velozes e Furiosos) ao "vrOOm vrOOm" consagrado por Charli XCX.

Por trás da roupagem comercial e imediata para as pistas, no entanto, existe uma crítica afiada aos bastidores do mercado fonográfico. Na letra e no videoclipe oficial, ANARA encena uma oficina mecânica onde executivos tentam desmontá-la e ajustá-la como um produto pronto para consumo, até que ela mesma assume o controle da narrativa.

"É uma crítica disfarçada em um single. Existe uma discussão sobre o sistema em que estamos inseridos e sobre como, muitas vezes, para alcançar o que desejamos precisamos nos adaptar às regras que já existem. Ou a gente joga o jogo com as cartas que tem, ou desiste, e, para mim, desistir não é uma opção", pontua.

Ao cruzar a semana da Consciência Negra com um lançamento que une inteligência de mercado, autoria visual e pista de dança, ANARA reafirma seu lugar na nova geração do pop nacional: o de uma mulher preta que transforma o próprio "corre" e a ambição artística em matéria-prima criativa rumo ao seu primeiro álbum.

Sobre a artista:

ANARA é uma artista pop preta brasileira que transforma sua jornada ao pop global em um storytelling sonoro e visual. De forma 100% pessoal ela ocupa um espaço ainda aberto no pop nacional: a narrativa de ambição e corre, hoje concentrada no rap e no trap e cantada quase sempre por homens, trazida para o pop na voz de uma mulher preta, com a confiança de uma diva e espaço pra mostrar vulnerabilidades e posicionamentos que como mulher preta dizem não poder ter.

ANARA se apresenta como um dos nomes da nova geração do pop brasileiro, chega com uma marca coerente entre música, imagem e narrativa. Uma artista que faz do pop um lugar de autoria e usa a própria ambição como assunto, capítulo a capítulo, até o álbum.

Ouça: