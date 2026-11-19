Budah conduz o jogo em Vítima, nova parceria com AmandesNoBeat e Bié - (crédito: TMJBrazil)

Budah transforma desejo, sedução e autonomia no centro de Vítima, novo single ao lado de AmandesNoBeat e Bié. Já disponível nas plataformas digitais, a faixa cruza a fluidez do R&B com batidas de rap e integra CRIB II, próximo álbum do produtor, beatmaker e DJ de Taubaté, previsto para dezembro.

Composta pela cantora capixaba, Vítima subverte a expectativa criada pelo título. Em vez de uma personagem vulnerável, a letra apresenta uma mulher que conduz as próprias escolhas afetivas, estabelece seus limites e dita o ritmo da relação.

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A produção musical é assinada por AmandesNoBeat e Bié, que também responde pela mixagem e masterização. Graves marcantes e texturas envolventes moldam o ambiente da canção, abrindo espaço para a interpretação de Budah e conectando três nomes ligados às novas linguagens da música urbana brasileira.

Trabalhar com Budah e Bié nessa faixa foi muito fluido. A gente buscou criar um cenário sonoro em que letra e produção conversassem o tempo todo, deixando espaço para a Budah ditar o ritmo e conduzir a narrativa, afirma AmandesNoBeat.

A colaboração também retoma uma parceria anterior: o produtor assinou Intuição, faixa de Budah presente em Frequência Lunar, segundo álbum de estúdio da artista. Lançado em 2026, o trabalho rendeu à cantora uma indicação ao Latin Grammy, na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa.

Com mais de 100 milhões de streams acumulados, Budah vem consolidando uma trajetória que atravessa R&B, rap, pop e referências da música negra contemporânea. Já AmandesNoBeat soma trabalhos com artistas como Duquesa, Yunk Vino, Veigh, Danzo, Tasha & Tracie e a própria Budah, enquanto constrói em CRIB II a continuação de seu projeto autoral iniciado com CRIB, de 2023.

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