O ZERØ acaba de lançar Voar e Não Olhar Pra Trás, último single antes da estreia de Labirinto XXI, novo álbum liderado por Guilherme Isnard. Disponível nos aplicativos de música via Algohits, a faixa encerra a sequência que vem apresentando o universo do disco, marcado por reflexões sobre afeto, escolhas, pertencimento e os desafios da vida contemporânea.

Produzida por JR Tostoi, a música parte da experiência de ver uma pessoa importante escolher ir embora. Sem recorrer à súplica ou ao ressentimento, Isnard acompanha o impacto da ausência e transforma a despedida em uma reflexão sobre autonomia: há um novo caminho a ser descoberto tanto por quem parte quanto por quem fica.

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A letra é guiada pela imagem de um pássaro que abandona o ninho em busca de liberdade, ainda que não tenha certeza do próprio destino. Do outro lado, permanece alguém que precisa aprender a não enxergar o fim apenas como perda. Em Voar e Não Olhar Pra Trás, a solidão se torna possibilidade de reconstrução.

Foto: Divulgação

A faixa tem guitarras de Daniel Viana e JR Tostoi, baixo de Nivaldo Ramos, teclados de Caius Marins e bateria de Pantico Rocha. A engenharia de gravação é assinada por Gustavo Wermelinger, JR Tostoi e Ítalo Nonato.

O lançamento sucede Labirinto 21, A Culpa Não É do Amor, Os Anjos Dizem Amém e Pra Poder Dormir em Paz. Juntas, as canções antecipam as 13 faixas inéditas, sem participações especiais, de Labirinto XXI.

O título do álbum estabelece diálogo com o Arcano XXI do Tarô de Marselha, O Mundo, associado à conclusão de ciclos e à integração de experiências. Na visão de Guilherme Isnard, o amor funciona como o fio de Ariadne: um elemento capaz de orientar a travessia em meio às complexidades de um mundo em constante transformação.

As novas músicas passam a compor a turnê A Luta e o Prazer, que une o novo repertório aos clássicos da trajetória de Isnard e a releituras de artistas que ajudaram a renovar o rock brasileiro. Em 2027, o ZERØ também celebra os 40 anos de Carne Humana, álbum lançado em 1987.

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