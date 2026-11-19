Ozzmosis leva ao palco tributo a mais de 50 anos de Ozzy Osbourne - (crédito: TMJBrazil)

A trajetória musical de Ozzy Osbourne (1948-2025) ganha uma celebração abrangente nos palcos paulistas. A banda Ozzmosis apresenta na próxima sexta-feira, 20 de novembro, a primeira edição do espetáculo Ozzy Over the Years. A produção foi estruturada para revisar aproximadamente 55 anos de atividade do vocalista britânico, contemplando desde seus passos seminais no Black Sabbath até os grandes momentos consolidados em sua trajetória solo.

Com duração prevista de cerca de duas horas, a performance foi elaborada de modo a cruzar diversas épocas e discos da discografia do cantor. O repertório inclui faixas completas e medleys organizados em ordem cronológica, abrangendo a evolução artística iniciada em Birmingham no ano de 1970 até os registros de 2025. O conceito visual busca conduzir o público pelas transformações sonoras vivenciadas pelo artista ao longo das décadas.

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Foto: Divulgação

Para enriquecer a experiência imersiva, o concerto conta com projeções em telão, figurinos temáticos e uma série de efeitos cênicos. Entre os itens de destaque preparados para a ambientação está uma réplica do célebre trono empregado por Ozzy Osbourne durante seus concertos de despedida, reforçando a ambientação histórica pensada para a homenagem.

O evento ocorre no espaço Buffet Samyr, localizado no município de São Caetano do Sul, com início marcado para as 20h. com/evento/ozzyovertheyears">Clube do Ingresso antes da chegada ao local.