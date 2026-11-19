Os dez escritores brasileiros que conquistam leitores e lideram as vendas em 2026 - (crédito: TMJBrazil)

O mercado editorial brasileiro tem reunido autores de diferentes gerações e estilos entre os livros mais procurados pelo público em 2026. Da literatura contemporânea aos romances clássicos, passando por histórias de fantasia, suspense e obras de desenvolvimento pessoal, os resultados de vendas mostram a diversidade de interesses dos leitores no país.

Um levantamento da BookInfo para o jornal O Estado de S. Paulo, divulgado em 29 de outubro de 2026, identificou os 20 títulos nacionais mais vendidos entre 1º de janeiro e 27 de outubro. Do total, 12 eram assinados por mulheres, o equivalente a 60% da lista.

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Entre os nomes que aparecem nesse cenário estão Giuliana Mafra, Socorro Acioli, Clarice Lispector, Itamar Vieira Junior, Raphael Montes e Carla Madeira. Há também autores que conquistaram espaço com livros voltados ao comportamento, à espiritualidade e ao desenvolvimento pessoal, além de escritores que alcançam o público jovem com narrativas de fantasia e aventura.

A seguir, conheça dez escritores brasileiros que se destacam no mercado editorial e saiba quais obras ajudam a explicar a presença de seus nomes entre os mais vendidos do país.

Giuliana Mafra: o livro que transforma a leitura em uma brincadeira

Com uma proposta diferente dos livros tradicionais, Giuliana Mafra conquistou espaço entre os leitores com Eu Duvido Você Terminar Este Livro. A publicação aposta na interação com o público e apresenta desafios e atividades que convidam o leitor a participar diretamente da experiência, tornando a leitura também uma forma de entretenimento.

O resultado aparece nos números. 969 exemplares comercializados. O desempenho coloca a autora em evidência e mostra como formatos interativos também encontram espaço entre as preferências do público brasileiro.

Socorro Acioli: histórias que levam a cultura nordestina para os leitores

A escritora cearense Socorro Acioli construiu uma trajetória marcada por narrativas que combinam imaginação, cultura popular e questões humanas. Sua produção transita entre diferentes públicos e aborda temas como memória, pertencimento, espiritualidade e relações sociais, com atenção especial ao universo cultural nordestino.

Em 2026, dois de seus livros apareceram entre os títulos nacionais mais vendidos no levantamento da BookInfo. 989. 224 exemplares no período analisado, reforçando a presença da autora na literatura brasileira contemporânea.

Clarice Lispector: uma autora clássica que continua conquistando novas gerações

Mesmo décadas após sua publicação, a obra de Clarice Lispector continua despertando o interesse dos leitores brasileiros. Reconhecida por uma escrita que investiga a subjetividade, a identidade e as contradições humanas, a autora transformou situações cotidianas em reflexões sobre existência, liberdade e relações pessoais.

Um dos exemplos dessa permanência é A Hora da Estrela, romance publicado originalmente em 1977. 245 exemplares vendidos no levantamento da BookInfo, considerando o período de janeiro a outubro. O resultado evidencia a continuidade do interesse por uma obra que atravessa gerações e permanece presente no mercado editorial.

José Roberto Marques: desenvolvimento pessoal entre os livros mais procurados

Com mais de 132 livros publicados, José Roberto Marques é escritor best-seller, empresário e fundador do Grupo IBC Educação. Sua produção editorial aborda temas como inteligência emocional, liderança, autoconhecimento e desenvolvimento de competências pessoais e profissionais.

Ao longo da carreira, o autor ultrapassou 10 milhões de exemplares vendidos e reuniu mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais. Entre seus títulos estão Mindset Milionário, Desperte Seu Poder, Leader Coach, O Poder da Modelagem e O Livro do Perdão.

Marques também desenvolve a chamada Psicologia Marquesiana, abordagem voltada ao estudo de instintos, emoções e pensamento racional. Seu trabalho aproxima conceitos relacionados ao comportamento humano de situações do cotidiano e do ambiente profissional.

Maidy Lacerda: fantasia e aventura conquistam o público jovem

A literatura infantojuvenil também aparece com força entre os livros mais vendidos de 2026. Um dos nomes desse segmento é Maidy Lacerda, autora da série O Diário de uma Princesa Desastrada, que combina fantasia, humor e aventuras protagonizadas por personagens com os quais o público jovem pode se identificar.

A coleção acompanha desafios pessoais e descobertas em um universo imaginário, aproximando entretenimento e leitura. Quatro títulos da série apareceram entre os 20 livros nacionais mais vendidos no levantamento da BookInfo de 2026. 992 exemplares vendidos no período analisado.

Itamar Vieira Junior: romance brasileiro que permanece entre os mais vendidos

Autor de Torto Arado, Itamar Vieira Junior é um dos nomes de destaque da literatura brasileira contemporânea. Sua obra aborda desigualdades sociais, relações de trabalho, ancestralidade e a realidade de comunidades rurais brasileiras, construindo uma narrativa que alcançou leitores e reconhecimento da crítica.

No levantamento da BookInfo referente ao período de janeiro a outubro de 2026, Torto Arado apareceu na 20ª posição entre os títulos nacionais mais vendidos. A permanência do romance na lista demonstra o alcance de uma obra que ultrapassou o circuito literário e conquistou espaço entre os livros mais procurados pelo público.

Raphael Montes: suspense e mistério nas páginas dos best-sellers

Para quem gosta de histórias marcadas por tensão, crimes e reviravoltas, Raphael Montes é um dos nomes de destaque da ficção brasileira. O escritor construiu sua trajetória com romances de suspense que exploram segredos, dilemas morais e personagens envolvidos em situações extremas.

Entre suas obras está Jantar Secreto, que acompanha um grupo de jovens que, diante de dificuldades financeiras, organiza jantares clandestinos e acaba envolvido em uma sequência de acontecimentos criminosos. Em 2026, o livro apareceu entre os títulos nacionais de destaque nas vendas, reforçando o interesse do público por narrativas de suspense e ficção policial.

Paulo Vieira: livros que convidam à reflexão sobre escolhas e comportamento

O desenvolvimento pessoal também mantém presença expressiva no mercado editorial. Nesse segmento, Paulo Vieira consolidou sua atuação com livros, cursos e programas voltados à inteligência emocional, ao comportamento e à construção de objetivos. Fundador da Febracis, tornou-se conhecido por conteúdos que aproximam ferramentas de planejamento e reflexão de desafios pessoais e profissionais.

252 exemplares vendidos no levantamento nacional da BookInfo entre janeiro e outubro de 2026. A obra apresenta uma metodologia voltada à análise de escolhas, hábitos e atitudes, incentivando o leitor a refletir sobre sua participação nos resultados que busca alcançar.

Carla Madeira: romances que exploram os sentimentos e as relações humanas

As relações humanas e os conflitos emocionais estão no centro da produção literária de Carla Madeira. A escritora mineira ganhou projeção com romances que abordam amor, perdas, relações familiares e decisões difíceis, construindo personagens atravessados por circunstâncias que desafiam julgamentos simplistas.

Em 2026, dois de seus livros figuraram entre os títulos nacionais mais vendidos no levantamento da BookInfo. 579. 504 exemplares no período, mantendo a autora entre os nomes de destaque da ficção brasileira contemporânea.

Tamara Klink: aventura e experiências reais que chegam à literatura

Navegadora e escritora, Tamara Klink transforma experiências de viagem em relatos que aproximam aventura, autoconhecimento e reflexão sobre a relação com o mundo. Seus livros abordam a preparação para expedições, os desafios da navegação e as experiências pessoais vividas em jornadas por ambientes extremos.

Em 2026, Bom Dia, Inverno, publicado pela Companhia das Letras, apareceu entre os 20 títulos nacionais mais vendidos no levantamento da BookInfo. A presença da obra na lista acompanha o interesse dos leitores por histórias baseadas em experiências reais, nas quais aventura e reflexão pessoal dividem espaço.