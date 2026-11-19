Um dos maiores nomes da história do rock progressivo está de volta ao Brasil. O lendário tecladista britânico Rick Wakeman, mundialmente reconhecido por sua trajetória no YES e por sua consagrada carreira solo, retorna ao país em abril de 2027 para três apresentações especiais ao lado de seu filho, o também tecladista e compositor Oliver Wakeman.

A turnê traz ao Brasil o espetáculo Wakeman And Son, um projeto que reúne duas gerações de músicos em um encontro marcado pela conexão familiar e pela afinidade artística. No palco, pai e filho revisitam momentos de suas trajetórias e celebram a música que os une.

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O público brasileiro poderá assistir a esse encontro em três apresentações: nos dias 14 e 15 de abril, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, e no dia 18 de abril, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação

Com mais de seis décadas de carreira, Rick Wakeman é uma das figuras mais respeitadas do rock mundial. Sua contribuição para o YES ajudou a definir a sonoridade de álbuns fundamentais do rock progressivo, como Fragile, Close to the Edge e Tales from Topographic Oceans. Em sua carreira solo, também lançou obras marcantes, entre elas The Six Wives of Henry VIII, Journey to the Centre of the Earth e The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table.

O repertório do espetáculo percorre diferentes momentos da carreira de Wakeman, com destaque para músicas consagradas de sua trajetória com o YES e composições de sua carreira solo. A participação de Oliver acrescenta uma dimensão especial à apresentação: com trajetória própria como compositor e tecladista, ele divide o palco com o pai em um diálogo musical que aproxima diferentes gerações.

Depois de apresentações conjuntas nos Estados Unidos, em março de 2026, o projeto chega à América do Sul e oferece ao público brasileiro a oportunidade de assistir a esse encontro especial entre pai e filho.

Uma oportunidade especial para os fãs

Aos 77 anos, Rick Wakeman segue sendo uma referência incontornável para músicos e admiradores do rock progressivo. Diante da dimensão de sua trajetória e da raridade de suas apresentações, esta turnê representa uma das últimas oportunidades de ver o artista ao vivo no Brasil.

Sucesso de público e bilheteria ao longo de sua carreira, Wakeman promete, ao lado de Oliver, três noites especiais para celebrar uma obra que atravessou gerações e permanece viva na história da música.

Três encontros especiais com uma lenda do rock mundial. Não perca!

Serviço

RICK WAKEMAN AND SON BRASIL 2027 - SÃO PAULO

Datas: 14 de abril de 2027 (quarta-feira) / 15 de abril de 2027 (quinta-feira)

Local: Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo/SP)

Realização: Honorsound e Till Dawn They Count

Ingressos: Ticketmaster -

Pré-venda de ingressos exclusiva para clientes Tokio Marine Seguradora a partir de 19/11/2026, às 15h. Para o público em geral, ingressos à venda a partir de 21/11/2026, às 12h.

RICK WAKEMAN AND SON BRASIL 2027 - RIO DE JANEIRO

Data: 18 de abril de 2027 (domingo)

Local: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro/RJ)

Realização: Honorsound e Till Dawn They Count

Ingressos: Ticket360 -

Pré-venda de ingressos exclusiva para clientes Vivo a partir de 19/11/2026, às 15h. Para o público em geral, ingressos à venda a partir de 21/11/2026, às 12h.