No SBT, advogada cobra diversidade ao vivo e aponta falta de negros na emissora e na Record - (crédito: TMJBrazil)

O debate acerca da diversidade racial nos veículos de comunicação ganhou um momento inesperado durante uma transmissão em tempo real. Na edição desta sexta-feira (20) do News Primeira Edição, veiculado no SBT News, a advogada Raphaella Reis de Oliveira fez cobranças contundentes a respeito da carência de profissionais negros na TV aberta, voltando suas críticas diretamente ao próprio canal de Silvio Santos e também à emissora concorrente.

Críticas à representatividade nos bastidores e no vídeo

A pauta começou a ser tratada pela apresentadora Isabelle Saleme, que repercutiu indicadores do IBGE sobre como pretos e pardos permanecem sub-representados em posições de liderança, mesmo compondo mais de 50% dos trabalhadores ocupados no Brasil. Convidada a analisar o cenário, Raphaella destacou que o problema tem raízes estruturais e lamentou que as discussões costumem se concentrar no mês de novembro, período da Consciência Negra.

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Em seguida, a especialista mirou a indústria televisiva nacional, relatando que monitora a inserção de negros em funções de destaque nas redes desde 2018. Em sua análise, o SBT segue deficitário: "Sem querer puxar a orelha, mas já puxando", disparou Raphaella, cobrando maior inclusão nos setores de entretenimento e jornalismo. Ela ampliou o apontamento logo depois: "Pior do que o SBT, só a Record".

Panorama sobre outras redes de televisão

Durante a exposição, a âncora Isabelle Saleme tentou intervir na fala da advogada, que manteve a linha de raciocínio. Raphaella ressaltou ainda que a TV Globo também necessita de melhorias na área. Mesmo reconhecendo certos avanços, considerou reduzido o volume de artistas negros em patamares de prestígio e relembrou figuras consolidadas na teledramaturgia como Taís Araújo, Lázaro Ramos e Zezé Motta para ilustrar o abismo em relação à demografia do país.