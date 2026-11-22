Os dois se conhecerem em 2021 e, desde então, mantiveram um relacionamento reservado - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em cerimônia intimista em Palm Springs, na Califórnia, a cantora Miley Cyrus, 33, casou-se com o baterista e produtor musical Maxx Morando, 28. Os dois se conhecerem em 2021 e, desde então, mantiveram um relacionamento reservado. A informação foi divulgada pela revista norte-americana People.

Morando é o segundo marido de Miley Cyrus. A cantora foi casada com o ator Liam Hemsworth, com quem teve um relacionamento de cerca de dez anos. Até o momento, nem Miley nem Morando publicaram detalhes sobre a cerimônia nas redes sociais.

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Quem é Maxx Morando ?

Músico, produtor e artista visual norte-americano, Maxx Morando mantém um perfil discreto, mas ganhou projeção no cenário alternativo de Los Angeles como baterista da banda de rock Liily, após integrar o grupo punk The Regrettes entre 2015 e 2018. Ele também desenvolve trabalhos no design e na ilustração e, inclusive, já colaborou com Miley Cyrus em 2021, criando estampas para figurinos.

Além do relacionamento, Morando divide uma parceria comercial com a cantora. Ele produziu e tocou múltiplos instrumentos em faixas do álbum Endless Summer Vacation (2023), de Miley Cyrus, como Handstand e Violet Chemistry, assumindo papel ainda mais central em Something Beautiful (2025), disco da Miley em que ele produziu oito canções e coescreveu sete.