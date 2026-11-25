O artista brasiliense Preto Cosmo lançou, nas plataformas de streaming e redes sociais, em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o afrobeat romântico Preta Tipo Blues, em parceria com Marvyn. Na mesma data, ocorreu a estreia do videoclipe da faixa.

Gravada no Black Monster Studio, no Guará, com produção musical e saxofone de Ally Akin e guitarra de Lamarck Ferreira, Preta Tipo Blues inaugura uma fase mais pop da carreira de Preto Cosmo. Como define o artista, trata-se de uma “love song dançante, para curtir a dois”, com sonoridade pensada para conquistar pistas e playlists.

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A letra celebra a força, o poder e a beleza da mulher negra e exalta o amor afrocentrado a partir do olhar de um observador apaixonado. Em terceira pessoa, uma mulher “tipo blues” é apresentada por qualidades e encantos. “Ela é tipo blues, é como mágica, sua pele reluz, me faz viajar. Simples e complexa, profunda e poética, é o céu azul cheio de estrelas”, diz a canção, que culmina na declaração de um homem disposto a ser o seu “pretinho básico”.

O título sintetiza referências importantes para o cantor e compositor. A palavra “blues” faz homenagem a uma das matrizes da música negra contemporânea, que influenciou gêneros como jazz, rock e R&B. Ao mesmo tempo, remete à cor azul, usada em determinadas expressões populares para se referir a pessoas negras de pele retinta, transformando o termo em um símbolo de identidade, orgulho e pertencimento.



Tipo assim



Já a palavra “tipo” dialoga tanto com o universo da produção musical, por meio do termo type beat, quanto com uma expressão amplamente utilizada pelos jovens do Distrito Federal.

A participação de Marvyn, produtor do Sarau Secreto em Brasília, evento que já recebeu artistas como Os Garotin, Ellen Oléria e Luedji Luna, amplia o universo simbólico de Preta Tipo Blues. O feat reforça as referências da canção, que compara a protagonista às rainhas de Wakanda e de Sabá, evocando imagens que transitam entre o afrofuturismo e a ancestralidade negra.



Colaboração artística

A produção do single e do videoclipe reuniu artistas, técnicos, produtores e empreendedores negros – da forma como Preto Cosmo gosta de trabalhar, congregando profissionais em diferentes momentos das trajetórias.



As roupas que veste são fruto de parceria com a loja de street wear Conexão das Tribos. As fotos são assinadas por Escobar. O clipe dirigido por Zahir, também filmmaker, foi gravado em espaços de referência para a cultura negra do Distrito Federal: a festa Afrokinda, em edição realizada às margens do Lago Paranoá, e o Cio das Artes, espaço cultural de referência para a cultura negra e periférica, fundado em Ceilândia, na década de 1980.



O audiovisual é protagonizado pelos atores Kayná Reis, Preto Samuka e Larissa Martins, companheira de Preto Cosmo, que também responde pela maquiagem, stylist, figurino e produção executiva do projeto.