O processo de registro da marca Instituto Marias e José, protocolado por Virginia Fonseca, entrou na mira de exigências do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). De acordo com detalhes apurados pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a empresária precisa apresentar provas de que atua concretamente no segmento cultural e social associado ao pedido que remete aos nomes dos três filhos que tem com o cantor Zé Felipe.

Requisitos legais e detalhes da solicitação

Formalizada em fevereiro de 2025 sob o nome de Virginia Pimenta da Fonseca Serrão, a inscrição abrange três classes de serviços distintas. O escopo listado compreende o planejamento e a realização de eventos esportivos, artísticos e culturais voltados a comunidades carentes e causas sociais, com veiculação em redes digitais e na televisão, além de criação e difusão de fotografias, vídeos e conteúdos textuais.

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O órgão regulador formalizou a cobrança na Revista da Propriedade Industrial em 26 de maio de 2026. Com base no artigo 128, parágrafo 1º, da Lei de Propriedade Industrial que determina que o autor do pedido deve operar de maneira lícita e efetiva no ramo reivindicado , o despacho intimou a apresentadora a enviar esclarecimentos ou documentos comprobatórios.

A determinação estabelece expressamente que não é suficiente citar sociedade em alguma pessoa jurídica do setor nem repassar a titularidade da solicitação para outro negócio: a comprovação precisa ser fornecida diretamente pela pessoa física requerente.

Histórico de ações sociais e próximos passos

Embora já tenha histórico em ações solidárias, como uma doação de R$ 1 milhão destinada à AACD e a realização, há cerca de três anos perto do Dia das Crianças, de uma comemoração para cerca de 150 crianças assistidas pelo projeto Levando Amor em Aparecida de Goiânia, tais gestos não validam de forma automática a atuação técnica descrita nas classes solicitadas.

Essa movimentação dá sequência a uma série de outros requerimentos de marcas com os nomes dos filhos, fato reportado em maio de 2026. O processo do instituto, no entanto, não sofreu indeferimento definitivo: Virginia já encaminhou as respostas exigidas e aguarda a deliberação administrativa do INPI.