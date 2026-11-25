Quando as pessoas ricas, e com riqueza hoje se entende trilhões, se deparam com limitações de seu suposto poder, em vez de encarar a situação como um chamado do mistério da Vida para aceitar que o poder não é uma conquista individual, mas uma concessão que a Vida oferece para verificar se essas pessoas em particular ficam mais lúcidas, acaba acontecendo o contrário, elas dão chiliques como crianças birrentas.

As pessoas de alma pequena eventualmente ganham muito poder para crescerem e se tornarem sábias. Se isso não acontecer e, talvez, muito pelo contrário, forem se tornando imbecis, o mistério da Vida apresenta a conta impondo limitações porque, afinal, o ser humano não pode tudo entre o céu e a terra, há operações que estão além de nosso alcance, não importa quanto poder acumulemos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As ideias que você lançar ao futuro neste momento tendem a se tornar mais substanciosas com o passar do tempo, mas você também haverá de tomar atitudes concretas para que o futuro se aproxime cada vez mais do presente.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O desgaste acumulado do ano está cobrando seu tributo e você há de tomar cuidado para não interpretar o cansaço como uma condição que tenha vindo para ficar, porque é temporária. Aproveite o embalo e descanse.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem tudo poderá ser decidido por você, há assuntos que estão fora do seu domínio e que, por isso, precisam ser deixados na mão de outras pessoas. A situação envolve alguns riscos e ansiedades, mas vai dar tudo certo.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para evitar desgaste e estresse desnecessários neste fim de ano, procure atuar com a maior objetividade possível, porque é certo que não vai haver tempo disponível para fazer tudo o que, na alma, seria desejável.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mesmo que você sinta bater aquele cansaço que resulta da iminência do encerramento de um ano complexo, procure transcender essa condição e continuar fazendo o que estiver ao seu alcance para tudo dar bastante certo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é quando sua alma precisa se livrar o quanto antes das pessoas e situações que amarram você a um passado que não há de continuar se repetindo. A substituição do passado pelo futuro está em andamento. Aproveite.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Chega uma hora em que se torna necessário diminuir a frequência de consultas e conversas para entrar em ação, porque mesmo que o resultado seja pífio, pelo menos você terá iniciado uma sequência realizadora.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure fazer concessões, porque se insistir em ter tudo sob seu controle, o mais provável que aconteceria é o tempo ser preenchido com uma lista de conflitos e discordâncias que vai tirar a alegria do momento.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É importante que você tome as iniciativas pertinentes para que sua alma não seja abduzida pelo que outras pessoas planejarem. Domine a situação e conduza todo mundo ao objetivo que seja mais interessante para você.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Durma mais, pretenda menos, aguarde pelos sinais que a vida lhe apresentar para evidenciar que chegou a hora de sair da toca e retomar as pendências. Por enquanto, o melhor a fazer é ficar na toca mesmo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Considere com carinho a possibilidade de articular alianças e parcerias com pessoas que, mesmo não lhe sendo simpáticas logo de entrada, representam perspectivas interessantes para seu futuro. É tudo uma aposta.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sacrifícios se misturam com as recompensas e com a urgência de dar fim aos assuntos que se alastram há tanto tempo já, que provavelmente você nem lembra mais como foi que tudo começou. Dedique-se a viver com plenitude.