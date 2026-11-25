Bruna Marquezine virou alvo de uma ação judicial movida por uma advogada da Paraíba que afirma ter sido ofendida pela atriz nas redes sociais. A informação foi descoberta com exclusividade pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

A advogada entrou com um pedido de indenização por danos morais, alegando que costumava interagir com publicações de Bruna, mas teria passado a receber respostas ofensivas da artista. Ela também afirmou que seu perfil foi alvo de ataques de seguidores que, segundo sua versão, reproduziam conteúdos semelhantes.

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Na ação, a mulher alegou ter sofrido constrangimento e abalo emocional. Além da indenização, pediu que Bruna fosse impedida de publicar ou mencionar conteúdos relacionados a ela. 518.

Processo extinto

O caso, no entanto, teve um desfecho antes mesmo da análise das acusações. A Justiça determinou que a advogada apresentasse informações complementares para identificar a atriz, incluindo CPF e endereço residencial, além de documentos que sustentassem os fatos narrados.

Como a determinação não foi cumprida integralmente, a ação foi considerada inepta e extinta sem resolução do mérito. A decisão foi homologada pela juíza Teresa Cristina de Lyra Pereira Veloso.

Bruna Marquezine sequer chegou a ser citada para apresentar defesa. O processo transitou em julgado e foi arquivado definitivamente. Portanto, a Justiça não analisou se as supostas ofensas realmente aconteceram.

Marina Ruy Barbosa também foi processada pela mesma advogada

Neste ano, o Colunista Daniel Nascimento revelou um episódio semelhante envolvendo a atriz Marina Ruy Barbosa. E as coincidências não param por aí: Marina também foi processada pela mesma advogada que moveu a ação contra Bruna Marquezine, com alegações semelhantes.

Assim como no caso de Bruna, o processo envolvendo Marina também acabou arquivado. Conforme noticiado pela coluna à época, a ação se apoiava nos relatos apresentados pela autora, sem que fossem acompanhados de elementos probatórios concretos capazes de sustentar as acusações.