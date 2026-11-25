Após ser headliner do Bangers Open Air em 2026, o Arch Enemy volta ao Brasil em março de 2027 com a turnê Back for More: Brazil 2027. Apresentada pelo Bangers Open Air, a turnê passa por cinco capitais e marca a primeira série de shows indoor da banda no país com a vocalista Lauren Hart.

Não há nada igual aos fãs latino-americanos do Arch Enemy! Estamos extremamente empolgados em voltar em 2027! Desta vez, visitaremos alguns novos países e cidades, o que torna esta turnê ainda mais especial. , declara Michael Amott sobre o retorno do grupo à América Latina.

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Foto: Divulgação

Formado em 1996 pelo ícone sueco da guitarra Michael Amott, o Arch Enemy - referência do death metal melódico sueco - consolidou seu lugar no gênero com álbuns como Wages of Sin (2001), Anthems of Rebellion (2003), Doomsday Machine (2005) e War Eternal (2014). Após o lançamento de Blood Dynasty (2025), a banda anunciou em fevereiro de 2026 a entrada de Lauren Hart, ex-Once Human, que estreou nos vocais com o single To the Last Breath.

Turnês incansáveis e um compromisso inabalável com a precisão técnica consolidaram o Arch Enemy como uma das atrações ao vivo mais duradouras do metal. Com uma formação renovada com Lauren Hart nos vocais, o Arch Enemy está pronto para redefinir mais uma vez seu próprio legado mais alto, mais afiado e mais implacável do que nunca.

O roteiro da turnê pelo Brasil inclui as seguintes apresentações: 11 de março em Curitiba (Tork n Roll); 12 de março em Porto Alegre (Opinião); 14 de março em São Paulo (Audio); 16 de março em Brasília (Salão A da AABB, Setor de Clubes Sul); e, para encerrar, 18 de março em Belo Horizonte (Mister Rock).

Confira o serviço completo para os shows do Arch Enemy:

SERVIÇO ARCH ENEMY - CURITIBA

Data: 11 de março de 2027 (quinta-feira)

Local: Tork n Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695 - Rebouças, Curitiba/PR)

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air

Produção: Honorsounds

Media Partner: Roadie Crew

Ingressos disponíveis em:

https://www.clubedoingresso.com/evento/archenemy-curitiba

SERVIÇO ARCH ENEMY - PORTO ALEGRE

Data: 12 de março de 2027 (sexta-feira)

Local: Opinião (Rua José do Patrocínio, 834 - Cidade Baixa, Porto Alegre/RS)

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air

Produção: Honorsounds

Media Partner: Roadie Crew

Ingressos disponíveis em:

SERVIÇO ARCH ENEMY - SÃO PAULO

Data: 14 de março de 2027 (domingo)

Local: Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo/SP)

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air

Produção: Honorsounds

Media Partner: Roadie Crew

Ingressos disponíveis em:

https://www.clubedoingresso.com/evento/archenemy-saopaulo

SERVIÇO ARCH ENEMY - BRASÍLIA

Data: 16 de março de 2027 (terça-feira)

Local: Salão A da AABB - Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 2, Conj 17/20 - Asa Sul - Brasília/DF

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air

Produção: Honorsounds

Media Partner: Roadie Crew

Ingressos disponíveis em:

https://www.clubedoingresso.com/evento/archenemy-brasilia

SERVIÇO ARCH ENEMY - BELO HORIZONTE

Data: 18 de março de 2027 (quinta-feira)

Local: Mister Rock (Av. Tereza Cristina, 295 - Prado - Belo Horizonte/MG)

Abertura dos portões: 19h

Realização: Bangers Open Air

Produção: Honorsounds

Media Partner: Roadie Crew

Ingressos disponíveis em:

https://www.clubedoingresso.com/evento/archenemy-belohorizonte