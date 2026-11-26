O mau humor é mau mesmo e, infelizmente, é mais fácil de acontecer do que o bom humor, porque, vamos combinar, vivemos num mundo em que, apesar de pagarmos caro para existir, os governos nos devolvem serviços que não funcionam e as corporações nos enfiam goela abaixo a inteligência artificial para atender nossas reclamações e pedidos, ou seja, nada solucionam, e ficamos nós à sós com nossa irritação.

Preservar o bom humor apesar de todas as contrariedades é um exercício mental que requer muita presença de espírito para dar certo e não é todo dia que estamos com essa bola toda.

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Já que o mau humor é estatisticamente mais provável do que o bom humor, pelo menos cuida para não tomar decisões nesse momento, mas ganhar sequer um minuto antes de te precipitar em qualquer direção.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As necessidades corriqueiras sequestram o tempo que sua alma gostaria de dedicar a voos mais amplos e elevados, mas é assim que as coisas se apresentam e seria melhor não brigar contra elas, para não perder tempo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para fazer o que você gosta sem ter sua alma perturbada pelas críticas alheias, você precisa fazer amizade com o tempo, pois, sem se precipitar e com o tempo ao seu favor, sua vontade prevalecerá sobre as críticas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cuide para que os efeitos de sua impaciência sejam sentidos pelas pessoas que merecem ser criticadas por qualquer coisa que esteja incomodando você e que precise dos devidos ajustes. Impaciência com alvo definido.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando as palavras duras e ferinas começam a surgir no que deveriam ser diálogos de entendimento, cuide para não se deixar abduzir pela situação, mas, ao contrário, procure sair pela tangente e poupar seu fôlego.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que é seu por merecimento pode até ser contestado, porque qualquer pessoa é livre para fazer o que quiser, mesmo que equivocada, mas no fim você verá que sua vontade prevalece e tudo dá mais ou menos certo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A irritação não há de ser responsabilizada nos acontecimentos exteriores, porque mesmo que haja situações que mereçam a irritação, ao mesmo tempo é sua atitude a que impede a alternativa de tratar tudo com bom humor.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça seus movimentos com mais discrição do que o habitual, porque nesta parte do caminho seria melhor você não atrair tanto a atenção sobre os assuntos do seu interesse, senão as pessoas atrapalharão e se intrometerão.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para haver entendimento chega uma hora em que a simpatia e os sorrisos não são mais suficientes. Há uma hora em que as palavras firmes, vigorosas, que não deixem lugar a dúvidas, se tornam essenciais. Entendimento.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A partir de agora, mesmo que continue havendo limitações e desentendimentos, valerá a pena você colocar em prática seus intuitos e observar os resultados para ir ajustando a pressão que você exerça sobre as pessoas.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Levantar a voz nem sempre é a maneira mais eficiente de fazer com que suas ideias prevaleçam. É bom lembrar que é impossível convencer uma pessoa de qualquer coisa se ela não estiver disposta a tanto.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A paciência está acabando e a urgência a substitui. Pode ser que esse seja o efeito da iminência das festas de fim de ano, mas pode ser também que sua alma esteja com necessidade de resolver tudo com rapidez.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As atitudes hostis não precisam ser respondidas por você, porque, a não ser que você tenha presença de espírito suficiente para responder com elegância e altura, a coisa toda degringolaria num show de grosserias.