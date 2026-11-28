Graças ao céu e a toda a Hierarquia Divina, o trígono de Urano e Plutão em andamento coloca limites aos anseios ditatoriais dos aspirantes ao poder, além de produzir também os fenômenos sociais coletivos que, gostando ou não desses, merecem todo nosso respeito, são manifestações do mistério da Vida que equilibram o jogo.

Se os governos e corporações tratassem o humano com respeito e dignidade, não haveria revoltas populares e poderíamos, aqui e agora, desfrutar desse aspecto astrológico nos organizando em pequenos grupos independentes para desfrutar da vida com alegria.

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Não havendo esse respeito nem muito menos dignidade, a manifestação do aspecto entre Urano e Plutão adota vieses que parecem destrutivos, mas que são apenas expressões do equilíbrio do jogo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas com que você se sentia familiarizada e que constituíam sua turma não têm o mesmo atrativo de outrora, um pouco porque elas mudaram, mas outro pouco maior é porque você está mudando bastante. Outra turma.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As formas com que você garantiu sucesso em outras épocas deixaram de produzir os mesmos efeitos, não porque você esteja em decadência, mas porque é preciso você se reinventar de cabo a rabo, e com um sorriso no rosto.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Essas percepções que você anda tendo derrubam os pontos de vista que, outrora, pareciam garantidos para sempre. Tudo mudou muito rapidamente, tanto que ainda é difícil entender como se adaptar às mudanças.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A essa altura da vida e dos acontecimentos sua alma já reconhece a necessidade de haver mudanças estruturais muito importantes em andamento, mas reconhece também a enorme dificuldade de processar tudo isso.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tenha em mente que as pessoas mudaram demais em muito pouco tempo, e que isso representa um novo desafio para você conseguir articular as alianças e parcerias que em outros tempos teria sido fácil. Desafios para crescer.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A sorte pode até acontecer, mas você precisa fazer tudo que estiver ao seu alcance a cada instante, porque só assim a sorte conseguirá encontrar você, senão ela irá passar despercebida, o que seria uma pena.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É provável que você ainda não tenha percebido o quanto sua alma andou mudando a forma de pensar a vida, mas os sinais desse movimento se expressam através do crescente atrevimento com que você se lança à aventura.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando se fala que o mundo é assim ou assado, ou que acontecem tais ou quais coisas, não se fala de algo distante, mas de condições que afetam intimamente todas as pessoas, e você não exceção. Tenha isso em mente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se as cartas que forem postas sobre a mesa são honestas e sinceras, então o entendimento entre as pessoas significativas de seu destino será assegurado. Porém, sem honestidade nem sinceridade tudo degringolará.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dedique uma boa parte do tempo a investigar de que maneira seria possível fazer mudanças de hábitos para você se adaptar a um ritmo sobre o qual sua alma se lance à aventura de viver, sem chutar o balde. É assim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As melhores ideias que você tem em relação ao futuro requerem uma enorme dose de atrevimento de sua parte, para a qual sua alma está preparada, apesar de todos os temores e ansiedades que parecem dizer o contrário.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É quase impossível apreciar o espírito da época enquanto estamos vivendo seus efeitos, é só depois que passa e muda que podemos ter distanciamento suficiente para entender que a magia do tempo estava se manifestando.