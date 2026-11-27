É surpreendente que haja pessoas capacitadas a raciocinar com brilho detestando a humanidade e vendo motivos para pedir a extinção de nosso reino, porque essa afirmação é uma evidente falta de lucidez, para não dizer que seja expressão de ignorância mesmo.

O estado atual de nossa humanidade é infinitamente melhor do que em qualquer outra época, em todos os sentidos, mas, se não desfrutamos o suficiente da tecnologia e dos avanços científicos e filosóficos para existirmos em paz e harmonia, isso se deve a que o esclarecimento não pode ser forçado: ninguém se torna uma boa pessoa sob tortura.

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Desprezar a humanidade porque não toma a decisão do esclarecimento é uma manifestação de ignorância, além de contribuir para solidificar o que se critica e despreza.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É natural que você não se sinta mais tão à vontade como antes com essas pessoas que já foram muito próximas, sua turma, porque sua alma passa por um profundo processo de transformação, e esse é apenas um dos sinais.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Fazer mudanças dá um tanto de mau humor em sua alma, mas essa é uma condição que precisa ser transcendida, porque, diante do andamento do mundo, tornou-se indispensável que haja uma reinvenção de todos os métodos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É impossível desejar algo que não seja percebido e, também, à medida que você amplia sua percepção, os desejos de outrora vão sendo substituídos por desejos novos, que ainda não foram testados na prática. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar da legítima dificuldade de processar tudo que acontece e da urgência para colocar em prática a reinvenção de sua pessoa, mesmo assim, você verá: o caminho será mais divertido e interessante do que parece.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Em relação às pessoas com quem você precisar articular alianças e parcerias na atualidade, procure não dar nada por garantido, mas observar com muita atenção os detalhes que sinalizem a necessidade de mudar de estratégia.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Esperar por um golpe de sorte é o argumento dissimulado da preguiça, porque sua alma reconhece com lucidez que nada parecido irá acontecer e que o assunto reside em fazer tudo que estiver ao seu alcance, todo dia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você irá percebendo o quanto sua maneira de pensar as coisas, as pessoas e o mundo em geral irá mudando na mesma medida em que se atrever a colocar em prática suas ideias, sem perder muito tempo em dilemas ou dúvidas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua participação na mudança que o mundo está processando na atualidade há de ser íntima e inviolável. Íntima, porque ninguém, nem mesmo as pessoas próximas, saberá interpretá-la. Inviolável, porque não dá para voltar atrás.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

À medida que você se reinventar, novas pessoas começarão a circular pela sua vida, trazendo esse ar fresco das ideias disruptivas que mereceriam ser experimentadas, tudo em nome de a vida ser a aventura que merece.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De pouco em pouco, você irá se adaptando a um ritmo completamente diferente do conhecido e, assim, suas resistências iniciais serão superadas, e um novo e diferente cenário se abrirá à sua percepção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre a vontade de radicalizar, chutando o balde, e a necessidade de preservar a ordem em andamento, prefira fazer uma mistura das duas opções, porque o cenário do mundo é complexo o suficiente para promover esse movimento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando os medos são apreciados com bom humor, acabam se mostrando ridículos, muito diferente de quando somos tomados pela sua apreensão, nos convencendo de que, daí em diante, seria só ladeira abaixo. Transmutação.







