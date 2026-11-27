Belo e Rayane Figliuzzi decidiram continuar juntos após enfrentarem uma crise no relacionamento. De acordo com informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o cantor chegou a procurar um apartamento para a influenciadora, mas voltou atrás na decisão de se separar.

Segundo o jornalista, o pagodeiro buscava um imóvel de dois a três quartos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com aluguel mensal entre R$ 10 mil e R$ 12 mil. A procura pelo apartamento havia sido revelada anteriormente pelo colunista no programa Fofocalizando, do SBT.

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Ainda de acordo com a apuração de Daniel Nascimento, Belo desistiu de alugar o imóvel há pouco mais de duas semanas. Fontes ouvidas pelo jornalista afirmaram que, apesar dos desentendimentos, os dois se gostam e permanecem juntos.

A informação veio à tona após a divulgação de áudios atribuídos ao casal nesta quinta-feira (26). O conteúdo, publicado pelo portal LeoDias, teria sido gravado durante o período em que os dois enfrentavam uma crise no namoro. Na conversa, Rayane questiona o comportamento do cantor em relação a outras mulheres, enquanto ele reage com ofensas e pede que ela saia de sua vida.

Gracyanne Barbosa faz acusações contra Belo

Também nesta quinta-feira, Gracyanne Barbosa afirmou, em entrevista ao portal LeoDias, que teria sido pressionada e ameaçada pelo ex-marido durante o relacionamento. Segundo a musa fitness, o cantor teria dito que poderia acabar com ela.

Em contato com o colunista Daniel Nascimento, Gracyanne reafirmou as acusações. A assessoria de Belo foi procurada pelo jornalista, mas, até a publicação da matéria original, não havia retornado o contato.