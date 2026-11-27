Depois de ganhar projeção nacional no Estrela da Casa, no qual ficou em terceiro lugar, a artista brasileira-americana lança um trabalho de nove faixas em que assume as próprias contradições, revisita relações difíceis e coloca a liberdade de escolha no centro da narrativa.

Produzido por Los Brasileros, JOKER e Gondim, o álbum encontra no pop eletrônico, na música dançante e no funk caminhos para falar de temas íntimos sem transformar vulnerabilidade em fragilidade. As canções passam por decepções amorosas, desejo, autoestima, humor e união entre mulheres, compondo o retrato de uma artista que não busca mais se encaixar em uma versão única de si.

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O nome do disco nasceu de uma percepção pessoal: a de que nenhuma relação seria capaz de preencher aquilo que ela ainda precisava reconhecer em si mesma. Durante muito tempo, eu tentava me preencher com coisas, pessoas e momentos. Quando entendi que eu era tudo o que me faltava, comecei a enxergar muita coisa de outro jeito, afirma UNNA X.

Essa ideia ganha sua forma mais direta na faixa que encerra o álbum. Em era eu que me faltava, a cantora fala sobre ciclos que se repetem, comportamentos tóxicos, limites e a necessidade de se afastar do que não faz bem. A música não trata a independência afetiva como ausência de afeto, mas como a possibilidade de dividir a vida com alguém por escolha e não por necessidade.

O repertório alterna essa reflexão com momentos de leveza. juro é uma canção sobre ambição, fé nos próprios planos e o desejo de conquistar uma vida sonhada. Já minhalma, parceria com Carla Sol, usa duplo sentido para conduzir o ouvinte a uma história inesperada: a letra parece falar de uma paixão, mas gira em torno da vontade de ter um gato de estimação.

Em nome tatuado, UNNA X transforma uma vivência afetiva em sarcasmo. A música nasceu a partir de uma relação que deixou marcas até no corpo da outra pessoa e se tornou um espaço para canalizar raiva e indignação. brisa, escrita há cerca de cinco anos, traz o outro lado desse processo: o momento de voltar a se permitir viver algo depois de um relacionamento intenso, desta vez sem se anular.

, faixa sobre a sensação de oferecer muito em uma relação e perceber que isso não foi reconhecido. Às vezes, você está vivendo uma coisa, procura uma música que fale sobre aquilo e não encontra. Então, eu escrevo, diz UNNA X.

Em mais que amigos, friends, a artista usa português e inglês para contar uma história atravessada por intuição e desconfiança. A canção preserva os nomes e detalhes de uma experiência particular, mas deixa clara a escolha de transformar o episódio em arte, não em exposição pública.

O álbum também ganha um discurso de sororidade em de mulher pra mulher. A faixa imagina uma conversa entre uma ex e a atual e questiona a rivalidade feminina alimentada por relações tóxicas. Em vez de dirigir a indignação a outra mulher, UNNA X propõe acolhimento. Já poeira estelar fala sobre autenticidade, vida artística e a alegria de encontrar valor na própria existência mesmo quando o futuro parece incerto.

As nove faixas chegam acompanhadas por nove produções audiovisuais, entre videoclipes e visualizers. O projeto visual amplia a identidade do álbum em uma estética marcada pelo azul, pela sensualidade, pelo humor e pela liberdade de experimentar sem seguir um manual.

UNNA X apresenta o novo repertório ao vivo neste domingo, 29 de novembro, no Bar Alto, na Vila Madalena, em São Paulo. O show de lançamento terá participação especial de Clau.

UNNA X Show de lançamento do álbum era eu que me faltava

Data: 29 de novembro de 2026, domingo

Horário: 19h

Local: Bar Alto

Endereço: Rua Aspicuelta, 194 Vila Madalena, São Paulo/SP

Ingressos: a partir de R$ 50, pela plataforma Meaple