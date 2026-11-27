A cantora mineira Amara acaba de lançar seu primeiro EP autoral. Intitulado Amara, o projeto chega pela YahYah Music e reúne as quatro músicas que a artista apresentou ao longo de 2026: Tempo Perdido, Meu Coração Te Ama, Se Apaixona e Interrogação.

O lançamento consolida uma virada na trajetória da cantora de Juiz de Fora (MG). , em que imagina como sucessos internacionais soariam em versões sertanejas, Amara agora se afasta das releituras para apresentar um repertório próprio, sustentado por violão, sanfona e letras que exploram os diferentes estágios do amor.

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Com 2,4 milhões de seguidores no TikTok e 23,7 milhões de curtidas na plataforma, a artista ganhou alcance ao adaptar canções como Waka Waka, de Shakira, See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Puth, e Stand Up, de Cynthia Erivo.

Alguns dos vídeos ultrapassaram a marca de 10 milhões de visualizações.

A relação entre a linguagem das redes e o universo sertanejo voltou a render repercussão nos últimos dias. Em 20 de novembro, Amara publicou uma resposta feminina para Postinho de Gasolina, de João Gustavo e Murilo. Em quatro dias, o conteúdo somou 65,5 mil curtidas, 10 mil compartilhamentos e 4,6 mil republicações no Instagram, além de receber comentários da dupla e pedidos dos seguidores por uma versão completa.

No EP, cada faixa revela uma perspectiva diferente sobre relações afetivas. Meu Coração Te Ama é uma declaração de afeto familiar e virou trilha de homenagens no Dia das Mães antes mesmo de chegar às plataformas; Se Apaixona fala do receio e da alegria de perceber uma paixão começando; Tempo Perdido encara a dor de um término; e Interrogação fecha o ciclo com o amor-próprio.

Eu faço sertanejo pra quem quer sentir amor de verdade. Não é música de festa; é sertanejo de arrepiar, define Amara. A cantora diz que busca conversar com uma audiência jovem que consome referências musicais diversas, mas ainda encontra nas narrativas românticas um espaço de identificação.

Filha de um baixista de banda de rock e fã de sertanejo desde criança, Amara começou a cantar no karaokê do avô, para os clientes da família. Mais tarde, passou pelos bares de Juiz de Fora e, durante a pandemia, levou o violão para a internet. O nome artístico é uma homenagem à avó materna.

Com 546 mil seguidores no Instagram e mais de 1,16 milhão de reproduções no Spotify somadas pelos primeiros singles, a artista apresenta o EP com produção e direção musical de Laércio da Costa e Lourival Rodriguez.

Ouça: