Saber do envolvimento do diretor Nathan Fielder no documentário Tudo pode ser visto — uma das francas apostas para o Oscar 2027 — foi o ponto inicial de interesse do analista de TI, Samuel Couto, 29 anos. Ele aprovou a trama intrigante vinda da realidade: uma empresária bilionária está às vias de ser presa, quando recebe a onipresente equipe de filmagens, com acesso irrestrito ao núcleo familiar dela. "Sempre gostei das abordagens tomadas por ele em relação a conteúdos de produtos audiovisuais.

O longa, pela história, já é extremamente intrigante, e Fielder tornou esse um dos filmes mais esperados do ano para mim, mesmo não sendo consumidor ávido por documentários", pontua Samuel. A esposa dele, a médica Suzana Couto, 31 anos, por conhecer a trajetória do cineasta, de antemão, sabia que teria com o filme "uma experiência complexa e levemente constrangedora".

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Na opinião da médica, o documentário vem com cara de filme de suspense mesclado por drama e apesar da longa duração (são quase três horas), consegue prender muito. "Ele pode estimular discussões numa roda de amigos, que podem se estender por horas, levantando impressões e teorias". O cerne do desconforto é mapeado por Suzana: "Elizabeth Holmes é uma figura fascinante e excêntrica, muito consistente com a própria narrativa, a ponto de fazer com que nós, espectadores, questionemos o tempo todo se ela está sendo verdadeira — ou se construiu uma personagem".

A sessão "única e memorável" de cinema, como o casal observa é alavancada pelas camadas de pós-verdade justapostas, com muitas "narrativas sendo sondadas" junto com a reconhecida qualidade da fotografia dos longas da famosa A24, produtora do filme.

O tempero "surreal" do longa foi estimulado pelo provocativo teaser em torno do documentário, pelo que observa o publicitário atuante no ramo do marketing Eduardo Cysne Frota, 24 anos. "A proposta inicial, de cara, me pegou: foi o que fisgou a maioria das pessoas. É tudo muito estranho, bizarro mesmo. Você perde a linha do que está sendo manipulado, o que seria verdade e o que é atuação. As cenas que são atuadas trazem muita semelhança com as cenas que encerram, tecnicamente, verdades. A fotografia é ótima, absolutamente clean", destaca Cysne.

O apagamento da sabida manipulação adotada pelo diretor em outras obras (The curse e, como ator, em Artista do desastre) enfatiza a miscelânea de dados presentes no longa. "Antes de vir para o cinema, fiquei, junto com amigos, vendo alguns trabalhos antigos do mesmo diretor. Já na primeira série dele (Nathan for you), ele busca produtoras, indo como real marqueteiro, alguém de business e resulta em mais comicidade. O maior charme do novo filme, mais sério, é ver o quanto é vendido como se fosse 'a' verdade. Agem como se não tivessem um roteiro prévio", observa Eduardo Cysne.

A arquitetura por trás do filme Tudo pode ser visto deixava tanto Nathan quanto Lance Oppenheim (codiretor) bolado a cada final de gravação. "Vi numa entrevista que, a cada jornada, a equipe se reunia e ninguém conseguia chegar a consenso do que havia sido registrado. Pairava a confusão do 'o que é que está acontecendo aqui?!'. Não é como se eles tivessem provando nada, os fatos; mas, às vezes, trazendo até mais dúvidas. Era um projeto que eu estava muito ansioso para conferir, e — para mim — é uma obra cinco estrelas", entusiasma-se o marqueteiro.

"Tentei evitar ao máximo saber coisas sobre o filme, mas não consegui escapar do dado da participação da Amanda Seyfried. Mas fiquei muito curioso, pelo tanto que o filme tem sido consagrado nos Estados Unidos. Acompanho muita coisa de cinema", observa o estudante de estatística da UnB Rafael de Sabóia, 27 anos. Com a bagagem de um "informativo" documentário em torno de Elizabeth Holmes, Rafael sabia que ela havia cursado etapas de bioquímica, logo ele, que trocou engenharia química por estatística, áreas dependentes de pesquisas e associadas à inovação.

"Não acho que conferir o documentário sem saber muita coisa sobre ela resulte em uma boa experiência. Melhor é ter repertório. Há aquele jeito de ela encarar, sempre mantendo contato visual. É meio perturbador: há momentos em que os personagens ficam se encarando, assim, sem nada de pausa. É perceptível que ele (o atual marido) seja um maluco também. Tipo, ela pode ser alterada, mas ele é muito mais maluco", opina Rafael.

Versado em áreas que demandam algo de exatidão, Rafael se viu mobilizado pelos desconfortáveis trâmites nas relações humanas demonstradas pelo filme. "Saio mais confuso ainda sobre ela. Você fica com uma impressão de que talvez o diretor estivesse tentando proteger um pouco ali a personagem. Ou não sei se ela entrou na mente dele, ao ponto de se confirmar manipuladora. Mas tenho para mim que o marido seja um absoluto babaca, pelos absurdos", analisa.

Sem ter o tema esgotado, o estudante cogita buscar a série, ler livros e reportagens, além de se interessar por séries sobre o tema. "Não vejo que, necessariamente, um documentário precise ser a verdade. Ele pode mostrar a realidade. E aí você tomar suas conclusões de que você acha da pessoa que está ali sendo representada. Parece que, inicialmente, tem, sim, um amor entre a entrevistada e o marido. Mas não consigo cravar o que nem o Nathan Fielder crava; tipo, pô, parece um amor genuíno", conclui o atordoado espectador.

» Vitor Delforge, 25, publicitário

Vitor Delforge (foto: Ricardo Daehn CB/DA Press.)

"Em momento nenhum você consegue chegar a uma conclusão se o que a protagonista fala é verdade. Isso traz impactos, e o filme me comoveu no sentido de: 'será que essa mulher realmente está falando a verdade? Se ela for inocente e ficar presa, passar a vida inteira na prisão, longe da família dela? Essa situação, os momentos dela chorando... A separação da família traz um aperto. Eu não botaria a minha mão na fogo por qualquer conclusão sobre ela. Assistindo ao filme, eu já estava imaginando a projeção dele durante a premiação do Oscar"

» Diógenes de Carvalho, 38 anos, bancário e Ligiane Mendonça, 33 anos, designer

Diógenes de Carvalho e Ligiane Mendonça: muita discussão e debates sobre o filme (foto: Ricardo Daehn CB/DA Press.)

"Já tinha visto a série O ensaio (do mesmo diretor) na HBO, também com recriação de situações reais. Foi uma surpresa neste longa ver a presença da atriz Amanda Seyfried. É um documentário muito diferente. O entrevistador se torna um personagem do filme. E ele é parecido com a protagonista — ele é muito manipulador também. O filme é interessante e diferenciado em relação a documentários mais tradicionais"

"Acho que é um documentário que provavelmente vai revolucionar um pouco a forma como serão feitos os próximos. Não sou muito fã da ponta de cinismo do diretor. Mas gostei muito do filme, o que me leva a refletir um pouco sobre as contradições da espécie de amor retratado. Entendo a protagonista, em muitos sentidos, na questão de manipulação. Acho que é algo da mulher, talvez, que transita numa ambição (profissional), praticamente, por se efetivar. Senti muita empatia, por incrível que pareça. Entendo exatamente esse motivo dela, talvez, de querer realmente chegar em algum lugar com foco na ambição. Não existe ingenuidade na personagem — tudo ali foi bem estratégico. No filme, se ganha com a entrada de Amanda Seyfried, que carrega já a personagem (como estrela da série The dropout). Ela é quase alter-ego de Holmes"

Crítica

O prêambulo do cárcere

*Por Ricardo Daehn

Uma dinâmica de desconfianças e estranhamentos salpica as relações dos protagonistas do longa Tudo pode ser visto: uma (condenada) empreendedora de filão de tecnologia e saúde (Elizabeth Holmes), o marido narcisista dela (Billy Evans), o gaiato diretor do filme (Nathan Fielder, em codireção de Lance Oppenheim), e um crime de bilhões, ironicamente, balizado por gotas de sangue e nenhuma aparente violência.

Há extrema autenticidade nas fendas pelas quais se observa ruínas de um império (a empresa Theranos) que alcançou o valor de nove bilhões de dólares e levou a empresária Elizabeth Holmes para a cadeia, diante de fraude massiva. "Você é tão boa, e tão verdadeira" vem, em disparada, uma das intervenções do marido dela, já às vésperas do circo promovido com a ida dela para uma penitenciária no Texas. Manipulação, intromissão desmedida em assuntos privados e até piadas inapropriadas (do diretor!) balizam "as narrativas" sobrepostas no filme de quase três horas.

Depois de um isolamento midiático, anterior ao encarceramento, Elizabeth concede carta-branca para o cineasta vasculhar tudo que antecede o mês de sua prisão. Na investigação doméstica, Fielder chega até o "aparelho da fraude" (como ele descaradamente chama), o dispositivo que prometia revolucionar tratamentos de saúde a partir de pequenas porções de sangue de pacientes.

Distante dos batidos componentes dos dramas de tribunal, o cineasta estrutura (tal qual um Eduardo Coutinho, em Jogo de cena) o filme no âmbito caseiro, teatral e ambíguo. A cada plano, paira a proposta de uma absoluta transparência na narrativa e "a verdade" brota a conta-gotas. Os números e os fatos do mundo corporativo analisado se entrelaçam com o sangue vivo. Como esperado, os semblantes dos personagens ganham na emoção.

Pouco se ouve de Ramesh Sunny Balwani, parceiro de crime de Holmes. Ainda assim, ele causa estrondo. A possível submissão da protagonista assenta terreno para maior empatia. Célebre pela frase: "Injete a p... do dinheiro" (sobre os montantes necessários nos investimentos da Theranos), a atriz Amanda Seyfried (que personificou Elizabeth na série The dropout) desponta com engajamento e defendendo a "liberdade criativa" inerente a seu papel na televisão.

Situações inconvenientes em relação ao acesso à intimidade do casal retratado no documentário se fundem a sequências que põem em xeque a exatidão de fatos e abraçam "memórias" que são capazes de trair. Vendo Amanda na série, a verdadeira Holmes se rende ao choro e ao desespero de "como é vista" pela opinião pública.

Um homem controlador sendo "objetificado", a promessa da persistência no projeto (científico) falho do passado, a realidade de uma bilionária "quebrada" e versões de amores tornam o documentário bastante complexo. O avanço em temas como a apropriação de identidades no meio das redes sociais, a limitação intelectual de Holmes (incapaz de compreender clássica esquete de Abbot e Costello), o avanço da inteligência artificial e impasses financeiros que sustentaram o documentário adensam os questionamentos da já tensa jornada de Elizabeth Holmes. (RD)









