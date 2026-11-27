Destaque na faixa das nove da TV Globo com o papel de Rosa em Quem Ama Cuida, a atriz Tatiana Tiburcio refletiu sobre os impactos do preconceito em sua rotina e a recepção de seu trabalho na televisão. As falas foram adiantadas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, e fazem parte do conteúdo principal da revista Syve Brasil de novembro, veículo no qual ela figura na capa.

Desgaste emocional e estado de alerta

Ao abordar as consequências do racismo estrutural, a artista explicou a sensação de cansaço contínuo gerada pela obrigação de se manter atenta a todo instante:

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"Uma frase que eu digo muito na minha intimidade é o quanto eu estou cansada. E é um cansaço que não é físico, é emocional. Quando você tem consciência disso, você anda sempre de prontidão para esse olhar enviesado, para se proteger. Isso nos coloca o tempo todo em estado de alerta. E isso cansa. Isso é muito desgastante", afirmou a atriz.

Ela pontuou ainda que tal postura vigilante persiste até nas ocasiões de descontração: "Você pode estar sorrindo, estar brincando, mas você está atento. Porque essa mazela que se manifesta na estrutura da nossa sociedade está sempre à espreita de uma brecha para se apresentar. E se você está distraído, você toma uma pancada", completou.

Identificação do público com Rosa

Em contraponto às dificuldades cotidianas, Tatiana destacou a resposta positiva que vem colhendo dos telespectadores da novela. O confronto de Rosa contra Pilar tem inspirado quem acompanha a narrativa:

"As pessoas mostram para mim que elas se veem na Rosa e fazem pedidos revolucionários de reação em relação à Pilar, sabe? Esse enfrentamento, essa altivez, essa postura digna diante de quem detém o poder... É como se fosse a materialização do desejo dessas pessoas", avaliou.

Capa da edição digital voltada a entretenimento, moda, beleza, celebridades e lifestyle, a conversa completa com a artista fica disponível neste domingo, 29 de novembro, na revista Syve Brasil.