Ultra Academia, que tem negócios com Anderson Silva, inaugura flagship em SP com Mike Tyson - (crédito: TMJBrazil)

Em passagem relâmpago pelo Brasil, Mike Tyson participou, no último domingo (22), da inauguração da nova flagship da Ultra Academia, na Avenida Paulista, em São Paulo, atraindo uma multidão à avenida.

No palco, o pugilista ficou frente a frente com Preguiçildo, mascote da rede, em um confronto simbólico para nocautear a preguiça. O evento também reuniu nomes como Reinaldo Gianecchini, Bruno De Luca, Cris Arcangeli e Christian Figueiredo.

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A data teve um significado especial: exatamente 40 anos antes, em 22 de novembro de 1986, Tyson se tornava o campeão mundial dos pesos-pesados mais jovem da história.

Do ringue aos negócios

Foto: Divulgação

O mercado fitness não é novidade para Tyson, que já desenvolveu negócios no segmento de academias e boxe em Dubai e na Arábia Saudita. A Ultra, por sua vez, já tem Anderson Silva como sócio em seu negócio de estúdios.

Com mais de 100 unidades em operação em 16 estados brasileiros, a rede acaba de inaugurar seu novo conceito de academia, em um espaço de mais de 2 mil metros quadrados que integra fitness, bem-estar e serviços premium.

A marca projeta alcançar 500 unidades até 2030.