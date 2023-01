Sr. Gonzales Serenata Orquestra faz show especial no Casa

FC Franco C. Dantas*

(crédito: Paula Carrubba/Divulgação)

"Banda" é um termo insuficiente para descrever a Sr. Gonzales Serenata Orquestra. Após pensar por alguns segundos, o vocalista André Gonzales a definiu: "É a celebração da vida em forma de dança." Criada por ex-membros do conjunto de ska rock Móveis Coloniais de Acaju, essa experiência cultural combina diferentes gêneros musicais com a elegância dos bailes sessentistas e com a locução da Era do Rádio. A mira é atingir todas as idades do DF em uma performance que chega ao Casapark neste domingo (15/1).



O conceito surgiu a partir da união entre as danças de salão da Seresta do Previ, um dos mais antigos bailes candangos, com batidas eletrônicas e referências musicais da antiga Brasília Super Rádio FM. "O desafio era criar um projeto que fosse intergeracional", conta André Gonzales. "Queríamos que o público do Móveis trouxesse os pais, avós e amigos, com mais de 65 anos, porque essas pessoas costumam ficar muito enclausuradas dentro de casa. A gente queria superar esse preconceito da sociedade em relação ao envelhecimento. Envelhecer é muito bonito."

A participação da terceira idade é o que move o projeto. O Sr. Gonzales é fascinado pelo amadurecimento e se indigna com a desvalorização dessa parcela da população. "Os mais velhos se tornam reféns de narrativas mentirosas", revolta-se. Segundo ele, falta acolhimento e políticas públicas destinadas aos idosos. "Não são crianças, como tratam, são pessoas vividas e capazes. A gente tem que aprender a dar sentido aos mais velhos."

A princípio, era para ser uma única apresentação, em 2015, no Clube dos Previdenciários. Mas, dois anos depois, a Serenata Orquestra foi retomada e se tornou constante no calendário cultural de Brasília. Infelizmente, foi muito afetada pela pandemia. "Esse projeto não existe sem o contato com o público. É dança, puro contato", diz André. Pelas redes sociais, o grupo apostou no quadro ao vivo TeleSerenatas, nas quais a audiência dedicava músicas a pais e avós. "Foi muito difícil. Tivemos muitas perdas, inclusive de pessoas do público que eram muito próximas da gente."

No Espaço Casa, a apresentação será montada com repertórios de Erasmo e Roberto Carlos, dois dos maiores compositores da Jovem Guarda, e terá a estreia da Domingueira Dançante, na qual haverá shows todo domingo no local. O conjunto lançou dois singles e dois EP e conta com diversas outras músicas gravadas, mas nenhuma pressa. Sr. Gonzales Serenata Orquestra é formada por André Gonzales, vocais; Esdras Nogueira, saxofone; Fernando Jatobá, guitarra; e Gustavo Dreher, teclado.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco