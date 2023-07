Birosca traz a cantora Mulher Pepita para celebrar o orgulho LGBTQIAPN

LG Luíza Grecco Altoé*

(crédito: Divulgação. )

Apesar do mês do orgulho LGBTQIAPN ter acabado, a causa continua sendo comemorada e defendida diariamente. Neste sábado (8/7), o Birosca do Conic traz a cantora, compositora e dançarina Mulher Pepita, uma das figuras mais influentes do segmento, para celebrar e reafirmar os direitos da comunidade no Festival Orgulho Conic, que será realizado no dia da 24° edição da Parada do Orgulho LGBT de Brasília.

Pepita foi uma das primeiras funkeiras travestis do Brasil. Em versos, ela retrata o preconceito, resistência e violência que a comunidade enfrenta contra o machismo no dia a dia. Também escreve letras empoderadoras de forma animada, contagiante e dançante. Desde o início da carreira, ela é ativista e se tornou símbolo da luta dos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIAPN .

Precursora do funk sensual explícito cantado por mulheres, ela abriu caminho para que brasileiras como Deize Tigrona, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda atuarem nesse campo majoritariamente dominado por homens. No último lançamento pop, intitulado Poc, Pepita se denomina como "Advogada das pocs" e, juntamente do DJ Felipe Mar, aborda, enaltece e reverencia essa temática estigmatizada.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

Serviço

B. de Birosca com Pepita

Neste sábado (8/7), às 22h, a funkeira Mulher Pepita se apresenta no Birosca do Conic (Sds bloco E loja 3 - SHCS). Ingresso com valores a partir de R$ 20 ( taxa) pelo Shotgun. Evento permitido somente para maiores de 18 anos.





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.