Banda goiana Carne Doce comemora 5 anos de disco com show na Infinu

DL Daniel Lustosa*

(crédito: Divulgação)

De Goiânia para as playlists favoritas dos fãs de música indie do Brasil, a Carne Doce se consolida a cada ano e a cada lançamento como uma expoente do gênero no país. Há 10 anos na estrada, o grupo acumula quatro álbuns de estúdio e a faixa Amor distrai (Durin) acumula mais de quatro milhões de reproduções no Spotify.

Neste sábado (8/7), na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul), a banda se apresenta em Brasília, celebrando os cinco anos de lançamento de Tônus e com músicas inéditas para o público. Os ingressos custam a partir de R$ 50 (meia), na plataforma Sympla, e a banda está prevista para entrar às 20h.

Carne Doce é composta por João Victor (guitarra, synth e programações), MacLoys Aquino (guitarra), Aderson Maia (baixo) e Fred Valle (bateria), e liderada pela vocalista Salma Jô. O grupo, que não se prende a um estilo, inclui nos arranjos influências dos rocks alternativo e progressivo e, mais recentemente, do dub.

"O show deste sábado (8/7) em Brasília será especial porque tocaremos pela primeira vez algumas músicas inéditas, que estarão em nosso próximo álbum. Estamos muito empolgados e felizes com o novo repertório, que é denso e parece apontar para o que fizemos de melhor nos nossos quatro álbuns", afirma MacLoys

O último lançamento da banda, Interior (2020), demonstra a sintonia que Salma e o marido, Macloys, possuem. O disco emerge como um forte representante do indie pop nacional, que hoje possui nomes como O Terno, Aguaceiro e Tulipa Ruiz.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Carne Doce

Sábado (8/7), às 20h na Infinu Comunidade Criativa. Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada) no Sympla. Não recomendado para menores de 16 anos.





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.