Uruguaio Pablo Vares faz show de flamenco nesta sexta (7/7)

Uruguaio radicado no Brasil há 11 anos, o violonista flamenco e compositor Pablo Vares está de volta ao Clube do Choro, onde se apresenta nesta sexta-feira (7/7), às 20h30. Ele tem a companhia do flautista Sérgio Moraes, da percussionista Patrizia Veloso e de duas convidadas especiais, as dançarinas Valéria Fraietta e Giovana Teles.

A trajetória musical de Vares no Brasil teve início em Porto Alegre, como diretor musical de companhias de dança flamenca, entre elas a Tablado Andaluz. Além disso, se apresentava em casas noturnas. Em 2015, passou a morar no Rio de Janeiro, onde além de fazer shows em bares, tornou-se um músico de rua.

"Costumo tocar no Largo da Carioca, no centro, e em frente ao Shopping da Gávea, na Zona Sul", conta."Em 2022, estive pela primeira vez no Clube do Choro para onde agora retorno. É uma honra e uma grande alegria fazer show num palco tão importante para a música instrumental no Brasil, como esse da instituição brasiliense", ressalta.

No repertório do show, Vares reuniu composições autorais que criou para o Big Brother Brasil e para a banda Blitz. Algumas delas fazem parte de um EP que lançou, recentemente, intitulado Inexorable. "Uma delas é Quimera, na qual tenho como parceira a atriz e minha mulher Letícia Spiller", destaca.

"Vou mostrar, também, para o público brasiliense a releitura de clássicos da música popular brasileira como Manhã de carnaval (Luis Bonfá), Tico Tico no Fubá (Zequinha de Abreu) e Santa Morena (Jacob do Bandolim) com arranjos de minha autoria", adianta. "Esses temas eu toquei num concerto com a orquestra do Conservatório de Tatuí, no interior de São Paulo, há duas semanas", acrescenta.

Serviço

Violão flamenco

Show de Pablo Vares

Nesta sexta-feira (7/7), às 20h30, no Espaço Cultural do Choro (Eixo Monumental). Ingresso à venda no local. Classificação indicativa livre.





