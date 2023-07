Sonhos e pesadelos inspiram espetáculo com estética de Tim Burton

NM Nahima Maciel

No palco, cinco crianças que perderam os sonhos não conseguem dormir e precisam ouvir histórias do mundo onírico de outras pessoas para voltarem a dormir. A metáfora presente no texto de Karen Accioly e na encenação da companhia amazonense Buia Teatro para o espetáculo Cabelos arrepiados, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), cria um clima de nonsense inspirado no expressionismo alemão e no universo de Tim Burton para tratar de temáticas infantis.

Com cenários e bonecos manipulados que lembram os personagens do diretor de filmes como Noiva cadáver e Edward mãos de tesoura, os atores trazem para a dramaturgia temas como a falta de diálogo entre pais e filhos, consumismo, amizade, relação entre irmãos, destruição do meio ambiente e até higiene pessoal. "São vários temas que são os pesadelos das crianças e tudo isso com humor, música e essa estética à la Tim Burton", avisa Tércio Silva, diretor do espetáculo.

A cenografia e a dramaturgia criam um clima de susto, de terror, mas não ao ponto de provocar medo. "A gente acha, às vezes, que o terror é assustador, mas não, ele é nonsense, e o Tim Burton traz muito isso", explica o diretor. "A brincadeira é essa: o terror do ambiente está sempre ligado ao nonsense. E a estética realmente chama a atenção dos pais e das crianças. É um espetáculo para todas as idades."

Os temas, Tércio explica, dialogam com o que a companhia quer trazer para o debate do teatro para criança feito hoje no Brasil. "O mundo é muito cruel para as crianças, elas só começam a ser valorizadas na sociedade quando viram seres produtivos e a gente acaba esquecendo de dialogar, pensar que precisa ter uma política voltada para elas, uma atenção dobrada para o ser humano em formação", diz o diretor, que espera ver os temas propostos sendo levados para os diálogos entre pais e filhos.

Os sonhos, no caso de Cabelos arrepiados, ajudam também a refletir sobre como as crianças consomem informação no mundo contemporâneo. O acesso cada vez maior às telas e as horas de sono reduzidas são alguns dos pontos pensados pelo diretor e pela autora do texto para montar a peça, que tem formato de opereta, com música ao vivo, e fica em cartaz no CCBB até 30 de julho.

Serviço

Cabelos Arrepiados

Com a Buia Teatro. Até 30 de julho, de quinta a sexta, às 19h, e domingo, às 16h, no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB - SCES Trecho 02 Lote 22). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 ( meia), à venda em www.bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Brasília. Classificação indicativa livre

