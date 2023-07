Paolla Oliviera posta foto na cama com Nanda Costa e Lan Lanh reage

CB Correio Braziliense

Nanda Costa e Paolla Oliveira - (crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal)

A atriz Paolla Oliveira deixou os seguidores animados, nesta terça-feira (11/7), ao compartilhar alguns cliques na cama com a colega de profissão Nanda Costa.

No Instagram, Paolla Oliveira postou uma série de fotos ao lado de Nanda Costa, registros feitos nos bastidores das gravações a nova temporada de Justiça 2, série de Manuela Dias, na qual as duas viverão um par romântico.

"É exatamente o que vocês estão pensando…Um feliz encontro no trabalho e na vida. Com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira Nanda Costa", escreveu Paolla na legenda.

"Elevou em grau máximo a referência do que é parceria. Você é foda, Pá. Cada dia mais fã. Beijos", respondeu Nanda nos comentários.

Quem também foi na postagem reagir ao registro foi a esposa de Nanda Costa, a percussionista Lan Lanh. "Pega fogo cabaré. Só faltou eu e Diogo Nogueira", brincou, citando o namorado de Paolla.

