O rock embala o Capital Moto Week com Nando Reis e Angra

O estilo de vida dos apreciadores de motocicleta se sobrepõe ao rock de inúmeras maneiras, desde a adoção do couro como vestimenta, até a filosofia de revolta contra a cafonice do mundo moderno. Com essa mira, o Capital Moto Week, a maior convenção de motociclismo da América Latina, traz à cidade do rock vários músicos nacionais do primeiro escalão, a fim de celebrar a união entre essas duas comunidades.

Na quinta-feira (19/7), o festival estreou com Charlie Brown Jr, comemorando 30 anos de banda e 10 anos sem o Chorão, depois da abertura de Supla e Dona Cislene. Nesta sexta-feira (21/7), a atração principal é o compositor Nando Reis, que não há muito tempo, em junho, tocou na cidade com os antigos companheiros de banda no Titãs Encontro. As bandas candangas Di Boresti e Brodericks fazem as apresentações de abertura.

No sábado (22/7), quem joga o clima do evento para as nuvens é o cantor Marcelo Falcão, que desponta na carreira solo após o encerramento da banda O Rappa, em 2018. No momento, o músico se prepara para lançar o segundo disco dessa nova etapa, que contará com a participação de músicos da nova geração, como L7NNON, Orochi e Cynthia Luz. "Estou muito feliz de poder usar esse álbum como uma maneira de me conectar com pessoas que eu admiro, que eu amo e que têm a mesma gana e vontade de música que eu tenho", afirma Marcelo Falcão .

Um dos maiores nomes do power metal mundial, Angra, é a grande atração do evento no dia seguinte, domingo. O grupo, surgido em São Paulo, nos anos 1990, celebra 30 anos na ativa nesta turnê que passa pela capital com um repertório que rememora as músicas mais emblemáticas da carreira, marcada por discos como Rebirth e Angels Cry. "A resiliência é o que possibilitou essa jornada, ter determinação e foco mesmo nos momentos de dificuldades e desafios", explica a banda.

O Angra também matura o lançamento de um novo disco previsto para novembro deste ano, já anunciado sob o nome Cycles of Pain. "É o álbum que consagra a terceira geração da banda, iniciada com a entrada do Fabio Lione, há 10 anos, e solidificada com a entrada de Marcelo Barbosa, há 7 anos", destacam os integrantes. "Terá nosso olhar sobre o mundo de hoje, as mudanças de comportamento e a necessidade de constante adaptação num mundo fluido, dinâmico e muitas vezes superficial".

Além do palco principal, em que tocam Nando Reis, Marcelo Falcão e Angra, o evento também conta com outros três palcos, o Rock Saloon, o Moto Bar e o Lady Bikers. Ao todo, acontecem mais de 70 shows no evento, que dura até dia 29, e a programação completa pode ser conferida nas redes sociais da organização. Restaurantes, bares, espaço infantil e área para pets também fazem parte da estrutura do festival.

Capital Moto Week

Parque de Exposições Granja do Torto (PqEAT). Até 29 de julho. Ingressos a partir de R$ 40, disponíveis pela Bilheteria Digital. Livre para todos os públicos.