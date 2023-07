Festival de Inverno traz Zélia Duncan para show no Parque da Cidade

IR Irlam Rocha Lima

Zélia Duncan é uma das atrações do projeto - (crédito: Divulgação)

Uma profusão de shows e projetos ligados a esta manifestação cultural se espalha por vários pontos de Brasília durante a estação mais fria do ano. Neste fim de semana, por exemplo, ocorre no estacionamento 11 do Parque da Cidade o Festival de Inverno, promovido pelo Sesc.

Segundo Valcides de Araújo Silva, diretor regional do Sesc, a ideia é que o festival passe a fazer parte do calendário de eventos artísticos de Brasília. "O Sesc tem assumido esse papel de grande incentivador da cultura no Distrito Federal. Temos a compreensão da importância de desenvolver projetos de lazer, cultura e entretenimento, voltados não só para os comerciários, mas também para a população como um todo", acrescenta.

O festival, que se estenderá até final da próxima semana, terá neste sábado (22/7), a partir das 16h, shows de Letícia Fialho e Zélia Duncan. No domingo (23/7), no mesmo horário, os protagonistas serão Akhi Huna e Fernanda Abreu. Haverá a participação do DJ Barata antes e no intervalo das apresentações nos dois dias.

"Faz tempo que não faço um show assim, de festa, na minha cidade. Vou cantar no parque onde já namorei, me diverti com meus amigos e aprendi a dirigir", destaca Zélia Duncan, que iniciou a carreira aqui na capital, cantando em barzinhos e na extinta Sala Funarte, onde se lançou oficialmente na carreira artística.

Acompanhada por sua banda, Zélia revisitará canções de diferentes fases de sua trajetória, entre as quais os hits Alma, Catedral, E lá vou eu, Enquanto durmo, Não vá ainda, Nos lençóis desse reggae e Sentidos. Sempre atenta à realidade que a cerca, ela certamente fará comentários sobre os novos tempos no país.

Letícia Fialho, uma das artistas com maior presença na cena musical da cidade é outro destaque de amanhã na programação do festival. Cantora, compositora e violonista, ela costuma, em seus shows, mostrar composições autorais lado a lado com releituras de clássicos da MPB.

Fernanda Abreu, cantora e compositora carioca, é a atração de amanhã no festival. Ex-backing vocal da Blitz, em carreira solo desde 1987, lançou cinco álbuns e emplacou sucessos como Na paz, Rio 40 Graus e Veneno da lata. Antes dela, se apresenta o duo Akhi Huna.

Serviço

Festival de Inverno Sesc-DF

Show de Zélia Duncan e Letícia Fialho, neste sábado (22/7), às16h; e domingo (23/7), apresentações de Fernanda Abreu e Akhi Huna, no estacionamento 11 do Parque da Cidade. O acesso é gratuito, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.