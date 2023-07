Programação de férias anima o Parque da Cidade no mês de julho

CB Correio Braziliense

No imaginário de todo o brasiliense, o castelinho e os diversos brinquedos do parque Ana Lídia ganham companhia para entreter quem vai curtir as férias no Distrito Federal. Além das tradicionais brincadeiras nos parquinhos, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek vai receber atividades esportivas, culturais e de entretenimento.

“O parque é um dos principais pontos de lazer e de encontro da cidade no período das férias. Nosso objetivo é proporcionar essas atividades que venham contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento cultural nesse período. Além disso, buscamos também destacar e fortalecer o turismo na cidade”, destaca o secretário interino de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Todi Moreno, administrador do Parque da Cidade, apoia a ideia de um espaço com mais integração. “Queremos oferecer uma ampla programação de atividades culturais, esportivas e de lazer para todas as idades, construindo um ambiente ainda mais atrativo e atendendo aos diferentes interesses de nossos visitantes”.

Confira abaixo alguns dos destaques da programação de férias:

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia – até 16 de julho

Considerado um dos maiores eventos esportivos do país, O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP), que começou no início de junho e reúne atletas das categorias Sub 19, Top 12 e Aberto, ocupa a arena de vôlei do Parque da Cidade, localizada no estacionamento 12 desde o início da manhã, às 8h30.

Parque Diversom – até 31 de julho

A experiência lúdica, com brinquedos musicais, busca estimular a imaginação e permitir que os pequenos explorem diferentes sons e ritmos de maneira interativa e educativa. Os monitores especializados acompanham as crianças das 9h às 19h, proporcionando diversão e aprendizado.

Festival de Inverno do Sesc – 17 de julho a 1º de agosto

Marcando o início das comemorações dos 45 anos do parque, o festival traz música, teatro, dança e exposições artísticas. Na programação, destacam-se show de artistas nacionais de renome e queridos da capital, como Zélia Duncan, Fernanda Abreu, Fernanda Takai e Zeca Baleiro.

E claro, os artistas locais também serão prestigiados no festival, que terá apresentações de DJ Barata, Letícia Fialho, Akhi Huna, Aguaceiro e Joe Silhueta. As apresentações acontecem todos os dias, das 16h às 22h30, no estacionamento 11.

*Com informações da Agência Brasília



