Samba de Brasília toma conta do palco da Aruc neste sábado (19/8)

Luíza Grecco Altoé*

O Grupo 7naRoda anima a batucada na Aruc - (crédito: Nina Quintana/ Divulgação)

Brasília revelou um dos maiores grupos de samba da atualidade, o Menos É Mais. Porém, a cidade conta com outros nomes na cena musical. Neste sábado (19/8), a partir das 16h, alguns destes destaques estarão reunidos no palco da Aruc, para trazer alegria e música aos brasilienses. Intitulado Festival de samba BSB, o evento reúne o Grupo 7naRoda, Milsinho, Teresa Lopes, Samba do GR4 e Diretoria do samba.

Centralizado em um palco 360°, a grande roda de samba permite uma experiência mais calorosa e íntima entre os artistas e o público. "Podem esperar um show bem misturado e brasiliense, com canções autorais e canções dos grandes mestres, como Arlindo Cruz, Paulinho da Viola, Gonzaguinha, Jorge Aragão e Fundo de Quintal", detalha Breno Alves, pandeiro e voz do 7naRoda.

Como uma vitrine, o festival traz visibilidade e exibe a potência e a diversidade da produção musical local. "O festival é de suma importância para mostrar que Brasília é uma cidade que produz samba e pagode desde a inauguração. Esses ritmos fazem parte da essência da história da cidade, então, trazer essa potência e diversidade, em um festival que fomenta e valoriza artistas locais, é importante porque muitos festivais são feitos apenas com artistas de fora e isso minimiza a produção local", explica Guto Martins, percussionista do 7naRoda.

Principal vencedora dos desfiles de escola de samba do DF, a Aruc (Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro) é reduto do samba. Sede da primeira edição do festival, ela repete a dose e recebe a segunda edição do evento neste fim de semana. "É uma oportunidade de mostrar toda essa diversidade de Brasília", finaliza Breno.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

Serviço

Festival de samba BSB

Sábado (19/8), a partir das 16h, samba na Aruc (SRES Área Especial 8, Cruzeiro Velho). Ingressos gratuitos até 20h. Reserva de mesa pelo Sympla , com valores a partir de R$ 80 ( taxa). Entrada liberada para menores de 18 anos apenas acompanhados pelos pais.