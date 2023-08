Irlam Rocha Lima

Lulu Santos: sucessos que marcaram gerações - (crédito: Divulgação)

Brasília volta a receber um dos nomes mais expressivos do pop nacional. Em turnê pelo país, desde o final do ano passado, com o show Barítono, Lulu Santos se apresenta neste sábado (19/8), às 22h, no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Acompanhado pela banda formada por Tavinho Menezes (guitarra), Jorge Ailton (baixo), Hiroshi Misutani (teclados), Sérgio Melo (bateria) e Robson Sá (percussão e vocais), cantor, compositor e guitarrista revisita sua obra ao interpretar — com novos arranjos — clássicos como Apenas mais uma de amor, Assim caminha a humanidade, Certas coisas, Como uma onda, Último romântico, Tempos modernos e Toda forma de amor.

"Admiti tardiamente várias coisas importantes sobre mim, entre elas o fato de ser um barítono, o cantor de tessitura vocal grave. Desde que assumi essa condição, como costuma acontecer com essas coisas, facilitou enormemente minha vida e arte. O primeiro passo foi em 2000, quando gravei e lancei o álbum Acústico, no qual, por conforto e sabedoria, baixei um tom de boa parte do repertório e funcionou perfeitamente", ressalta Lulu. "Agora, 20 anos depois, percebi que se baixasse mais um tom, algumas canções voltaram a ser cantáveis sem sobressaltos ou esforço", acrescenta.

Serviço

Barítono

Show de Lulu Santos. Sábado (19/8), às 22h, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental). Ingressos: poltrona superior R$ 120, poltrona especial R$ 140, poltrona vip R$ 160, poltrona gold R$ 200. Valores referentes a meia entrada. Não recomendado para menores de 14 anos.