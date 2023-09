Musical sobre Judy Garland deste fim de semana é cancelado

O espetáculo Judy: o arco íris é aqui foi cancelado por problemas no Teatro Royal Tulip. O espaço está interditado em manutenção após o sistema de refrigeração ter sido danificado. O musical aconteceria nesta sexta-feira (29/9), sábado (30/9) e domingo (1/10), mas com o cancelamento, as novas datas para a encenação serão remarcadas em breve. Aqueles que realizaram a compra dos ingressos podem solicitar reembolso pelo site oficial da Bilheteria Digital.

Confira na íntegra o comunicado divulgado pela equipe do evento:

"Fomos informados pela equipe do Teatro Royal Tulip em Brasília que o Sistema de Refrigeração do teatro foi danificado. Além do transtorno que a quebra do sistema de ar condicionado está acarretando, para reparo imediato da mesma, será preciso interditar o teatro por alguns dias, onde serão instalados escoramentos para sustentar a laje da sala. Isso em virtude do peso do equipamento que será reparado e montado no espaço superior do Teatro.

Sendo assim, informamos que a temporada do espetáculo Judy O Arco Íris é aqui que seria realizada nos dias 29 e 30 de setembro e 1 de outubro será transferida para uma nova data, que informaremos em breve. Os clientes que adquiriram ingressos poderão solicitar o reembolso diretamente pelos canais de atendimento da Bilheteria Digital - www.bilheteriadigital.com

Lamentamos profundamente o ocorrido e esperamos em breve estarmos em Brasília com o espetáculo."