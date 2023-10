Raridades plásticas de Portinari estão expostas no CCBB

Entre centenas de exposições que recebeu em seus quase 23 anos de existência, o Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) oferece ao público cerca de 200 obras inéditas ou pouco vistas de Cândido Portinari, um dos mais célebres artistas brasileiros de todos os tempos. A mostra está alocada em uma nova galeria do centro cultural desde 29 de agosto e vai até 5 de novembro.

A exposição revela o Portinari nunca antes visto e ousado, com manifestações artísticas diferentes do que geralmente é reconhecido como obra do autor. A paixão pela fauna e flora, imagens da infância, o flerte com a abstração e a fascinação que teve, no final da vida, pela imagem simbólica de uma indígena carajá são temas retratados nas pinturas, esculturas e ilustrações dispostas na exposição.

Entre as quase 200 obras presentes no CCBB, chama a atenção a tela Baile na roça (1923), que está sendo exposta pela primeira vez em Brasília. Essa foi a primeira obra do artista com temática nacional, e foi criada quando Portinari tinha apenas 20 anos e estava estudando na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira