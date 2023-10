Carnaval fora de época tem Banda Eva e bloco Samba de Santa Clara

Banda de axé e pop brasileiro que atravessou gerações, a Banda Eva permanece sendo destaque nos carnavais de rua de Salvador. São mais de quatro décadas de sucesso, mesclando ritmos e apresentando releituras de grandes músicas nacionais. No vocal desde 2013, Felipe Pezzoni e toda a banda trazem o Sarau do Eva para o Bothanic, neste sábado (7/10), a partir das 16h. A programação também conta com Samba de Santa Clara, bloco em homenagem a Jorge Ben Jor.

Além do lançamento mais recente com Babado Novo, o single intitulado Dendê, o grupo também lançou, neste ano, Nó de marinheiro, Sem filtro e Vibe boa. No ano passado, o álbum Sem filtro (Ao vivo em Noronha) contou com 13 faixas.

Ao longo de tantos anos de história, a banda foi ponto de passagem de grandes nomes brasileiros, como Daniela Mercury, Durval Lelys, Ivete Sangalo e Saulo Fernandes. Atualmente, a formação da banda conta com Felipe Pezzoni (voz), Marcelinho Oliveira (teclado e violão), Peterson Figueiredo (guitarra), Cuca (percussão), Hugo Alves (percussão), Max Fragoso (metais), Betinho Íris (baixo) e Esso Brumom (bateria).