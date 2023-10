Conhece o menu em várias etapas? Confira as casas que seguem a tendência

É perceptível que as refeições feitas fora de casa têm se tornado oportunidades de experiências gastronômicas e não apenas almoços entre famílias e amigos. Cada vez mais, os moradores da capital procuram ambientes aconchegantes, com atendimento personalizado e opções variadas e completas de pratos saborosos. Os menus degustação, ou os menus de três etapas ou mais, são a opção ideal para os brasilienses que desejam explorar ao máximo o que as casas da cidade têm a oferecer de melhor, da entrada à sobremesa.

João Maione, sócio do Mezanino, opina sobre os diferenciais de tais cardápios. "Quando servido, o menu se transforma em uma experiência harmonizada, com camadas e complexidade de sabor", afirma. De acordo com Diego Badra, chef do Conca Cozinha Original, menus como esses são essenciais para estendermos nosso paladar. "O exercício mais importante é aumentarmos a paleta de sabores da nossa boca. Eu acho que, no mundo em que vivemos hoje, a gente tem um paladar muito preguiçoso e muito confortável. Então, eu acho que o menu de etapas te faz experimentar muita coisa, abrir o leque do paladar, descobrir novos ingredientes e novas formas de comer algum produto específico que você não conhecia antes", avalia.

Diego vê futuro na expansão desse tipo de serviço. "Acho que está crescendo a curiosidade do brasiliense de experimentar coisas novas, de poder sentar em um restaurante e comer mais do que um único prato", diz o chef. Aos que desejam embarcar nessa jornada de diversos e novos sabores, o Divirta-se mais selecionou seis restaurantes que oferecem ao público menus que abrangem da entrada à sobremesa. Confira!

Variedade de opções

Inaugurado em novembro de 2019, pelas mãos do chef e empresário Ronny Peterson e da esposa, Célia Oliveira, a casa gastronômica Aroma une o melhor da culinária italiana, mediterrânea e brasileira em um cardápio 100% autoral. "Trabalhamos com uma cozinha contemporânea, então conseguimos ofertar uma boa variedade de pratos que venha agradar a todos os paladares, desde as massas frescas mais tradicionais, a carnes nobres, menu executivo e pratos para compartilhar, todos eles com receitas únicas e autorais", destaca o chef.

No menu três etapas do restaurante (R$ 96), as opções de entrada e sobremesa oferecidas ao público mudam semanalmente, variando entre pratos como salada do chef, mini-carpaccio, polenta com ragú de leitoa e pudim de amendoim. Para o prato principal, o destaque fica por conta da barriga suína assada, servida sob a cama de musseline de mandioca, cebolas tostadas ao molho demi-glacê.

Sabores nas alturas

Inaugurado em novembro de 2021, o Mezanino oferece uma gastronomia criativa, com fortes influências da cozinha brasileira e internacional. A casa também dispõe de drinques autorais e clássicos da coquetelaria, além de uma programação cultural que reúne exposições de arte temporárias e uma agenda de eventos de música eletrônica.

O menu de etapas do espaço está disponível no cardápio fixo da casa. Até 15 de outubro, o Mezanino oferece um festival gastronômico com vastas opções de almoço (R$ 79) e jantar (R$ 115). Entre elas, uma das combinações indicadas é a entrada de dadinho de tapioca com sweet chilli, a sobrecoxa desossada com arroz de cúrcuma, polenta cremosa e molho jus como prato principal e a sobremesa de crème brulée com chantilly de nata e compota de frutas vermelhas.

Sofisticação de praia

Voltado para os amantes de frutos do mar, o restaurante Sagrado Mar é definido pelo chef executivo Marco Espinoza como um local que explora "uma culinária com sabores sofisticados". "Há dois anos, fazemos pratos com produtos que o mar oferece, da melhor qualidade", garante Marco.

A casa conta um menu degustação de oito etapas, que pode ou não ser acompanhado por uma harmonização de vinhos (R$ 160 / R$ 260). Os que desejam experimentar da seleção especial de pratos poderão saborear frutos do mar como ostras frescas, camarões, polvo, salmão e mexilhões assados, grelhados e cozidos. A sobremesa fica por conta da sopa de chocolate branco com frutas vermelhas e granita de framboesa.