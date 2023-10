Daniel Boaventura se apresenta ao lado da Filarmônica de Brasília

Neste sábado (7/10), o cantor Daniel Boaventura chega à capital federal para se apresentar ao lado da Orquestra Filarmônica de Brasília, no Auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O artista traz repertório dos quatro DVDs gravados no Brasil, México e Rússia para a turnê de 2023. A Orquestra Filarmônica de Brasília é reconhecida por desenvolver projetos com artistas de diferentes estilos e gêneros musicais, promovendo cultura ao público brasiliense.

Em entrevista ao Correio, o cantor e ator diz que tem um carinho especial pela capital. "Estou ansioso e feliz, porque não me apresento há algum tempo em Brasília e será a primeira vez cantando com a renomada Orquestra de Brasília no palco comigo".

Daniel conta como a carreira de ator o fez encontrar um terreno fértil que o auxiliou por muitos anos diretamente na carreira de cantor. "Pude exercitar outro viés artístico que me fascina. Estou há 30 anos trabalhando em vários tipos de mídia e elas me ajudaram a aprimorar a minha inteligência cênica."